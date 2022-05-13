Развязанная Россией война против Украины достигнет переломного момента в августе и закончится к концу года, считает Кирилл Буданов.

В России уже происходит переворот с целью свержения Владимира Путина.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News.

По его словам, глава Кремля серьезно болен раком.

Буданов также отметил, что развязанная Россией война против Украины достигнет переломного момента в августе и закончится к концу года.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - сказал глава разведки.

По словам Буданова, тактика России не изменилась, несмотря на ее сдвиг на восток, и добавил, что Россия несет огромные потери.

Глава украинской разведки говорит, что не удивлен неудачами России в войне. "Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся", - отметил он.

Буданов также говорит, что Европа видит в России большую угрозу и боится агрессии со стороны Москвы.

"Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная русская мощь - это миф. Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием", - сказал глава ГУР МО.

Рак у Путина - что известно

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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