У президента РФ Владимира Путина есть рак поджелудочной железы и ранняя стадия болезни Паркинсона.
В окружении главы России ходят слухи, что у Путина также есть рак предстательной железы, пишет британская газета-таблоид The Sun, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю.
Издание выяснило, что российского лидера "регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который у него недавно диагностировали".
"Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует. Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться", - поделился собеседник.
Состояние Путина снова оказалось в центре внимания после того, как на тыльной стороне его ладони заметили следы, которые могли остаться после уколов.
Чем болен Путин - интересные новости
Президенту РФ уже много лет подряд приписывают разные болезни, в частности, рак поджелудочной железы и болезнь Паркинсона. В Кремле же не раз утверждали, что Путин здоров.
В мае 2022 года начальник Главного управления разведки Минобороны нашей страны Кирилл Буданов говорил, что Путин серьезно болен раком.
Позже заметили, что у главы России не двигается правая рука.
Стоит отметить, что Путину уже 70 лет. В РФ он находится у власти с 31 декабря 1999 года.