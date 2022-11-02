Лидера РФ регулярно пичкают всевозможными инновационными обезболивающими, выяснили журналисты.

У президента РФ Владимира Путина есть рак поджелудочной железы и ранняя стадия болезни Паркинсона.

В окружении главы России ходят слухи, что у Путина также есть рак предстательной железы, пишет британская газета-таблоид The Sun, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю.

Издание выяснило, что российского лидера "регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы, который у него недавно диагностировали".

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"Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует. Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться", - поделился собеседник.

Состояние Путина снова оказалось в центре внимания после того, как на тыльной стороне его ладони заметили следы, которые могли остаться после уколов.

Чем болен Путин - интересные новости

Президенту РФ уже много лет подряд приписывают разные болезни, в частности, рак поджелудочной железы и болезнь Паркинсона. В Кремле же не раз утверждали, что Путин здоров.

В мае 2022 года начальник Главного управления разведки Минобороны нашей страны Кирилл Буданов говорил, что Путин серьезно болен раком.

Позже заметили, что у главы России не двигается правая рука.

Стоит отметить, что Путину уже 70 лет. В РФ он находится у власти с 31 декабря 1999 года.