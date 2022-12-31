Путина слушала выстроена в несколько рядов ряженая массовка – в российской форме и георгиевских ленточках.

Российский президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением перед якобы российскими военными, которые воюют против Украины. Однако среди "бойцов" заметили уже известных "статистов".

На опубликованном кремлевским пулом видео Путин желал скорейшей "победы" бойцам "специальной операции", заявив, что война – "это необходимость".

"Так сложилось, что без вашей активной поддержки не обойтись просто никак. Просто Россию подогнали к этой черте", - объяснял свою агрессию Путин.

Его слушала выстроена в несколько рядов ряженая массовка – в российской форме и георгиевских ленточках.

"Или все сдавать, или бороться, - продолжил Путин. – Но пока у нас есть такие люди, как вы, конечно, сдавать ничего нельзя, только бороться! Только вперед!"

Но в сети узнали некоторых "бойцов "СВО". Среди них – сотрудница Федеральной службы охраны РФ, регулярно появляющаяся в сюжетах с Путиным в разных образах.

Путин боится публики – что известно

С начала коронавирусной пандемии Путин все чаще изолируется от публики. Даже для пропагандистских сюжетов для встреч с Путиным нанимают "статистов".

Отдельно СМИ писали о тайном бункере Путина в Уральских горах. По мнению некоторых российских политиков, таким образом глава Кремля пытается уберечься от критики своего же окружения или покушений на жизнь.

В этом году также отменена – впервые за 10 лет – новогодняя "прямая линия" Путина с гражданами.

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