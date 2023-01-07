Ранее Путина все время сопровождали в храмах большое количество сотрудников спецслужб и дети.

Российский президент Владимир Путин показался на рождественской службе в одном из храмов РПЦ. Российских граждан слегка удивило, что бункерный диктатор традиционно не окружил себя детьми и сотрудниками ФСО.

Пропагандисты отсняли буквально несколько кадров, как Путин ставит свечку и молится внутри храма, но в этом году главу Кремля никто не сопровождал.

В сети уже устроили настоящие дискуссии по поводу того, настоящий ли Путин, не болеет ли чем-то их президент и куда подевалась массовка.

Видео дня

"Последнее Рождество черта"; "Надо было на троне сидеть"; "Челу вообще по*уй, стоит, губу кусает"; "Пусть не уходит, ему скоро возвращаться в это же место"; "Как будто под спидами", - комментируют россияне.

А некоторые пользователи заподозрили, что видео отсняли пару недель назад: "С трудом верится, что он сегодня там в реальном времени".

Путин – объект для злых шуток

Со временем образ плейбоя, которого из Путина хотели вылепить когда-то кремлевские пропагандисты, превратился в образ чудаковатого и противного деда.

Знаменитую серию фото полуголого Путина на коне ранее высмеяли даже лидеры G7.

В последнее время Путин все чаще отменяет публичные встречи и прячется, по утверждению российских оппозиционеров, в специально обустроенном бункере, причиной чего могли быть поражения его армии в Украине.

На публике Путина всегда сопровождают сотрудники Федеральной службы охраны, хотя росТВ выдает их за реальных "простых россиян".

Вас также могут заинтересовать новости: