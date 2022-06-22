Глава России имеет серьезные проблемы с позвоночником, утверждает советник руководителя Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что точно знает об онкологическом заболевании президента РФ Владимира Путина.

Рак у Путина действительно есть, рассказал Арестович в интервью основателю издания "Гордон" - украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, у российского лидера еще как минимум есть серьезные проблемы с позвоночником и другими органами.

"Я знаю точно с 2020 года, что у него действительно рак, вроде как саркома. Это рак костей, кто не знает…", - заявил советник руководителя ОП.

Арестович отметил, что президент России может умирать от рака еще несколько лет.

"Проблема в том, что на этого человека работает вся кремлевская медицина. И не только кремлевская. Не ограниченная в деньгах…", - подчеркнул он.

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали разные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

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