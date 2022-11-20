Российского президента настоятельно ограждают от публичных выступлений, отметил аналитик.

Президент РФ Владимир Путин имеет несколько диагнозов, в частности, у него очень тяжелая онкология и психические проблемы.

Глава России держится на таргетной терапии (лечение препаратами, блокирующими рост и распространение раковых клеток), рассказал российский историк и политический аналитик Валерий Соловей в интервью УНИАН.

По его словам, сейчас президент РФ уже переживает в некоторой степени решающую стадию - его настоятельно ограждают от публичных выступлений, а если и организовывают их, то только под строгим контролем или с использованием двойников, как это уже неоднократно было.

"У него несколько диагнозов. Это очень тяжелая онкология. Он держится на таргетной терапии, но она не может длиться бесконечно. У него болезнь Паркинсона, которая влияет на некоторые особенности поведения. Также у него психические проблемы, но не в бытовом смысле, а в строго медицинском. Они усугублены воздействием препаратов", - сказал эксперт.

Аналитик полагает, что Путину сейчас лучше было бы возиться со своими маленькими детьми, с внуками, а не заниматься большой политикой.

"Но нет, он хочет пройти этот путь до конца, и закончить, как ему кажется, триумфом. Уже триумфом он не закончит, но хотя бы хочет избежать позора", - добавил историк.

Болезни Путина - что известно

Владимиру Путину уже много лет подряд приписывают разные болезни, в частности, болезнь Паркинсона и рак поджелудочной железы. В Кремле же не раз говорили, что у российского лидера нет проблем со здоровьем.

В мае этого года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что президент РФ серьезно болен раком.

Позже журналисты заметили, что у Путина не двигается правая рука.

После этого британский таблоид The Sun, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, писал, что у президента России есть ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. По сведениям издания, также ходят слухи, что у главы России нашли рак предстательной железы.

Кроме того, появлялась информация, что Путин садист.

Стоит отметить, что президенту РФ 7 октября исполнилось 70 лет. Путин в России находится у власти с 31 декабря 1999 года.

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