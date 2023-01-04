Начальник ГУР уверен, что война должна закончиться до смерти президента России.

В украинской военной разведке уверены, что российский диктатор Владимир Путин болен раком.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью каналу ABC News выразил надежду на скорую смерть кремлевского диктатора, причем до окончания войны.

"Конечно. Он болен долго, очень долго", - заявил Буданов На вопрос журналистки, болен ли Путин.

А говоря о болезни Путина, разведчик сказал, что это рак: "Мы просто знаем это - от людей, источников", приближенных к диктатору РФ.

На уточняющий вопрос журналистки, когда, по его мнению, умрет российский диктатор, он заявил:

"Я думаю, очень скоро. Я надеюсь".

Буданов уверен, что война должна закончиться до смерти Путина.

Болезнь Путина - последние новости

Ранее российский политолог и обозреватель Валерий Соловей заявил, что состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина "резко ухудшается", что он страдает рядом критических заболеваний.

По словам эксперта, у Путина несколько диагнозов, в частности, у него очень тяжелая онкология и психические проблемы.

Советник ОПУ Алексей Арестович также заявлял, что точно знает об онкологическом заболевании президента РФ Владимира Путина.