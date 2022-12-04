Источники, близкие к президенту России, утверждают, что он страдает от нескольких серьезных заболеваний.

Состояние здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина "резко ухудшается". Он страдает рядом критических заболеваний, в том числе раком и шизоаффективным расстройством.

Как утверждает российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, у Путина также диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии, пишет издание Express.

"Болезнь Паркинсона уже прогрессирует. Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться", - говорит Соловей.

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Он также отмечает, что недавно у российского президента диагностировали рак поджелудочной железы.

"Путина регулярно пичкают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака поджелудочной железы. Это не только причиняет сильную боль, у Путина состояние одутловатости лица и другие побочные эффекты - в том числе провалы в памяти. В его близком окружении ходят слухи, что помимо рака поджелудочной железы, у Путина также есть рак простаты", - говорит Соловей.

Как ранее писал телеграмм-канал Generall SVR, у президента России наблюдаются приступы кашля, тошнота и потеря аппетита. Утверждается, что Путин борется с раком, и он уже похудел на 8 кг.

"Беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызывают приступы кашля у президента, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приёма лекарств и специфической диеты на фоне онкологии. В последние несколько месяцев Путин похудел на восемь килограмм, в окружениние президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя", - говорилось в сообщении.

Болезни Путина - что известно

Уже несколько лет ходят слухи о ряде тяжелых болезней у Владимира Путина, которые в Кремле официально опровергают и утверждают, что у российского лидера нет проблем со здоровьем.

В мае этого года глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что президент РФ серьезно болен раком. Позже журналисты обратили внимание, что у Путина не двигается правая рука.

После этого британский таблоид The Sun, ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, писал, что у президента России есть ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы. По сведениям издания, также ходят слухи, что у главы России нашли рак предстательной железы.

Стоит отметить, что президенту РФ 7 октября исполнилось 70 лет. Он находится у власти в России с 31 декабря 1999 года.

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