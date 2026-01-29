Один важный ингредиент способен в разы улучшить вкус мясного блюда.

Мясная подлива к макаронам или другому гарниру - прекрасная замена полноценного второго блюда. Таким образом готовили мясо в СССР, когда продукт старались "растянуть" на как можно большее количество блюд. Узнайте, как готовится такая подлива времен ушедшей эпохи.

Как готовится подлива как в СССР - когда добавлять муку

Прежде, чем начать готовить само блюдо, вы должны понимать, как правильно делается подлива, потому что без муки угощение не получится. Для того, чтобы сухой ингредиент не взялся комочками, ее нельзя сразу сыпать в кастрюлю с мясом. Сначала необходимо высыпать ингредиент на сковороду и обжарить до появления золотистого цвета. Затем набрать муку столовой ложкой и размешать в воде до однородной консистенции, и только потом вливать в кастрюлю. Если будете придерживаться этой технологии, проблем с тем, что добавить в подливу, чтобы она была густая, не возникнет - мука отлично справится с задачей.

Подлива из свинины - пошаговый рецепт

Прекрасно подходит такая подлива к гречке, к перловке, к рису - в принципе, к любому гарниру. Вы можете экспериментировать со вкусами или придерживаться "золотого стандарта" - подавать мясной гуляш к макаронам, как в советских столовых.

Видео дня

Ингредиенты:

700-800 граммов свинины;

1 репчатый лук;

2 ст.л томатной пасты;

2-3 ст.л муки;

50 граммов сливочного масла;

50 граммов растительного масла;

перец, соль.

Запоминайте, как сделать подливу с мясом, чтобы мысленно вернуться во времена своего детства и молодости.

Сначала вам нужно хорошенько разогреть сковороду, выложить 25 гр сливочного масла, налить растительное, перемешать, добавить мясо, нарезанное кусочками, и обжарить со всех сторон. Очистить лук, мелко его нарезать и отправить к мясу. Посолить, поперчить, влить воду так, чтобы она покрывала свинину на три пальца. Закрыть емкость крышкой и тушить 40 минут.

В это время на второй сковороде растапливаем оставшееся сливочное масло, высыпаем муку и, перемешивая силиконовой лопаткой, жарим со всех сторон. Делать это нужно тщательно, совершая круговые движения, до образования однородной консистенции. Когда мука станет золотистого цвета, добавляем томатную пасту и немного воды, снова перемешиваем, потом отставляем в сторону.

Мясо к тому моменту уже должно приготовиться, поэтому смело берем сковороду с мукой и томатной пастой и аккуратно вливаем в кастрюлю со свининой. Пробуем на соль, при необходимости добавляем еще, затем тушим 10-15 минут под крышкой и выключаем огонь. Подлива к гречке, пюре или макаронам готова - можно подавать к столу.

Вас также могут заинтересовать новости: