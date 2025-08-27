Задача Ольги Стефанишиной в Вашингтоне будет заключаться в реализации договоренностей с США в оборонной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специального представителя Ольгу Стефанишину послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении посла", - сообщил Зеленский.

Как отметил глава государства, он определил ключевые задачи для обновления работы посольства Украины.

"И главное - реализовать полностью все договоренности из Вашингтона - договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что во многом именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины.

"На столе - два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях", - сказал президент.

Также глава государства поблагодарил Оксану Маркарову, которая ранее занимала должность посла в США.

"Оксана представляла Украину в Вашингтоне в течение всех этих лет полномасштабной войны - очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде - работать ради Украины", - добавил Зеленский.

Кем ранее работала Стефанишина

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2025 года Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Тогда, по словам Зеленского, это назначение было сделано для того, чтобы "не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах".

До этого назначения Стефанишина была министром юстиции - вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

