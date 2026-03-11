Монстр ядерной триады: США испытали 36-тонную межконтинентальную ракету

LGM-30G Minuteman III успешно преодолела тысячи километров над Тихим океаном, продемонстрировав точность и конфигурацию с двумя испытательными боеголовками.

Соединенные Штаты провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III, которая пересекла Тихий океан и успешно поразила заданную цель. Запуск состоялся 3 марта 2026 года с космической базы Ванденберг в штате Калифорния в рамках теста под кодовым названием Glory Trip 255, пишет Indian Defence Review.

Испытание было направлено на проверку точности и надежности наземного компонента ядерного сдерживания США. Несмотря на то, что ракета была создана еще в период Холодной войны, она до сих пор остается ключевой частью американской ядерной триады.

36-тонная трехступенчатая ракета на твердом топливе во время полета разгоняется до примерно 24 150 км/ч и способна поражать цели на расстоянии более 9600 километров. После запуска она поднялась примерно на 1100 километров над Землей, а затем вернулась в атмосферу и достигла заданной точки на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Там размещенные радары зафиксировали подробные данные полета для дальнейшего анализа.

Особенностью этого запуска стала редкая техническая конфигурация. Ракета несла сразу два испытательных аппарата возвращения в атмосферу, которые после полета были направлены к цели отдельно. По словам представителей Воздушных сил США, такая схема позволяет проверить возможности системы наведения и собрать дополнительные данные о точности и надежности комплекса.

Военные подчеркнули, что подобные тесты помогают поддерживать боеспособность ракеты до момента ее замены новой системой. Сейчас США разрабатывают следующее поколение межконтинентальных ракет – LGM-35A Sentinel. Ожидается, что первый испытательный полет новой ракеты состоится в 2027 году, а полная боевая готовность системы может быть достигнута в начале 2030-х годов.

До этого времени регулярные испытания, подобные Glory Trip 255, остаются важной частью поддержания американского ядерного сдерживания.

