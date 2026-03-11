70 обменов, тысячи людей: как Координационный штаб с Будановым спасает пленных украинцев

По случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными его первый руководитель, а ныне глава Офиса президента Кирилл Буданов, обнародовал впечатляющую статистику работы учреждения.

За четыре года деятельности Штаба удалось провести более 70 обменов. Результатом этой огромной работы стало освобождение из российского плена более 8 тысяч украинских граждан, среди которых как военнослужащие, так и гражданские лица. Такие цифры он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Наладить работу нового специализированного органа в разгар полномасштабного вторжения было чрезвычайно сложной задачей. Но сегодня мы с уверенностью можем сказать: нам это удалось. За четыре года Координационный штаб провел более 70 обменов пленными. Из российского плена освобождено более 8 тысяч граждан – как военных, так и гражданских", – подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов выразил искреннюю благодарность всей команде за профессионализм и преданность делу. Особое внимание он уделил родным и близким тех, кто до сих пор находится в плену.

"Ваше терпение, выдержка и несокрушимая вера вдохновляют и очень помогают нам двигаться дальше", – констатировал глава ОП.

Отметим, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными был создан как ключевой центр для консолидации усилий государственных органов, общественных организаций и международных институтов с целью освобождения украинцев из плена агрессора.

