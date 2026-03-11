'Пилион': интересные факты о смелой романтической драме с Александром Скарсгардом

На данный момент у фильма 99% "свежести" на Rotten Tomatoes.

26 марта 2026 года в украинский прокат выходит смелая ирландско-британская романтическая комедия-квир-драма "Пиллион" (Pillion), которая уже успела наделать шума на международных кинофестивалях. В частности, украинские киноманы могли увидеть фильм прошлой осенью в рамках кинофестиваля "Молодость".

"Слово "пиллион" буквально означает пассажирское сиденье мотоцикла. Среди байкеров этим словом называют человека, который сидит на этом сиденье. Но в сообществе байкеров-геев статус "пассажира" также несет в себе определенный подтекст сабмиссивности в БДСМ-контексте", – объясняет режиссер и сценарист Гарри Лайтон название своего дебютного фильма, который без преувеличения стал мировой сенсацией.

Премьера "Пиллиона", спродюсированного студией А24, состоялась на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд", где лента получила приз за лучший сценарий, а также награду для актеров-собак Palm Dog – Mutt Moment: за сцены с таксой Гиппо и ротвейлером Росси, которые сопровождали своих хозяев на ночном свидании.

Накануне выхода фильма в украинский прокат, УНИАН вместе с дистрибьютором ленты, компанией Adastra Cinema, рассказывает все, что нужно знать об этой незаурядной ленте, которая на данный момент имеет впечатляющий рейтинг 99% "свежести" от критиков на Rotten Tomatoes.

О чем фильм

Молодой человек по имени Колин – скромный безынициативный одиночка, который живет с родителями и просто плывет по течению жизни. Однако все меняется, когда Рэй, невероятно красивый лидер байкерского клуба, делает его своим сабмиссивом. Рэй вырывает Колина из его унылого пригородного существования, знакомя с тайным сообществом квир-байкеров и лишая его всякой наивности на этом пути. Но чем глубже Колин погружается в мир Рея, полный правил и загадок, тем больше он сомневается, действительно ли ему подходит жизнь, в которой он должен подчиняться кому-то другому в режиме 24/7.

В главных ролях – Александр Скашгорд и Гарри Мэллинг

"Рэй высокий, а Колин – низкий. Рэй полон решимости, а Колин – пассивен. Рэй не боится быть уродливым по меркам общества и существует вне рамок социальных условностей. Он выстроил такой образ жизни, который полностью основан на его собственных желаниях. В этом смысле он является зеркальным отражением Колина. Их отношения асимметричны", – говорит Гарри Лейтон о героях своего фильма, снятого по мотивам романа Адама Марса-Джонса "Бокс-Хилл".

Своего Рэя режиссер нашел в лице шведа Александра Скарсгарда – настоящего двухметрового викинга и прекрасного актера, известного по сериалам "Настоящая кровь", "Большая маленькая ложь", "Противостояние" и "Киллербот", а также фильмам "Меланхолия", "Легенда о Тарзане", "Безграничный бассейн" и "Варяг".

"Я был в восторге от сценария, – признается Скарсгард. – Во многом это история любви, особенно с точки зрения Колина. Это история отношений, непохожая ни на одну из тех, что я читал раньше. Сюжет настолько увлекательный, что он меня по-настоящему взволновал".

Когда дело дошло до поиска актера на роль Колина, творческая группа поняла, что им нужен кто-то, кто, по словам продюсера Эммы Нортон, "смог бы уловить суть человека, который живет довольно неприметной жизнью, такого себе тихого одиночки". И в разговоре с кастинг-директором Калин Кроуфорд возникла кандидатура Гарри Меллинга – Дадли Дурсли из "Гарри Поттера".

"Колин – как второстепенный персонаж в своей жизни, он как будто живет на обочине собственной судьбы. У него почти нет внутреннего драйва или инициативности. Он позволяет жизни проходить мимо и не пытается реализовать собственные желания", – описывает персонажа режиссер.

И Гарри Меллингу удалось в полной мере передать на экране эту неуверенность и покорность Колина, которые, впрочем, со временем уступают место чему-то другому, что открылось в нем.

"Именно тонкость игры Гарри в роли Колина является ключом к пафосу и эмоциональности фильма", – резюмирует продюсер.

Предельная откровенность и эмоциональность

"Пилион" вызвал настоящий восторг критиков благодаря многим своим аспектам.

"Интимные сцены в фильме поражают своей откровенностью, но они никогда не используются ради эпатажа. Настоящее впечатление производит то, насколько эмоционально глубоко герои познают друг друга в рамках своих кинк-практик", – подчеркивает обозреватель Boston Globe.

"Скарсгард выжимает столько непринужденного золота домкома (термин по аналогии с ромкомом, который означает комедию или трагикомедию в тематике БДСМ, – ред.) из демонстративной непреклонности Рэя, что момент, когда его игра становится глубже, вызывает почти шок; он делает эмоциональную ограниченность своего персонажа чрезвычайно экспрессивной", – пишет журналист The New Yorker.

Его коллега из Observer (UK) добавляет, что "одно из самых больших удовольствий от этого фильма – наблюдать за трогательно-неуклюжими и удивительно выразительными чертами лица Меллинга, когда он осознает очередные требования Рея. А требований этих немало, и они весьма строгие".

Между тем Independent (UK) отмечает: "Ничего из этого не сработало бы, если бы Меллинг и Скарсгард не сумели настроить свою игру до субатомного уровня точности".

"Пиллион" – это тихая и разрывающая сердце ода силе самопознания; напоминание о том, что едва ли не самая большая трагедия жизни заключается в том, что мы не всегда можем оставаться в отношениях с теми людьми, которые дают нам самые ценные уроки", – резюмирует обозреватель RogerEbert.com.

И этот вывод перекликается со словами режиссера о том, что целью создания этого фильма для него в первую очередь было стремление "показать способность к противоречиям в нетрадиционных отношениях – их жестокость и нежность".

Между тем, Empire Magazine резюмирует усилия Гарри Лайтона следующими словами: "Этот триумфальный режиссерский дебют – неординарная история любви, которая находит истинный пафос между латексом и винилом, обнажая гораздо больше, чем просто тело. Болезненно и гениально".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 99% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

