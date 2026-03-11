'Не дроновые удары': эксперт объяснил, как Украина может остановить российскую баллистику

Украина должна выходить на серийное производство ракет, считает эксперт.

Украине нужно наносить массированные ракетные удары по любым элементам производства баллистических ракет на территории России, когда в мире истощаются запасы ракет-перехватчиков для баллистики. Об этом директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь сообщил в эфире Radio NV.

В частности, эксперт проанализировал важность успешного поражения ракетами Storm Shadow российского завода микроэлектроники "Кремний Эл".

Самусь объяснил, что нужно делать Украине в условиях, когда возникает дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ведь на Ближнем Востоке американцы просто массово используют противоракеты PAC-3 против различных баллистических целей, а иногда фактически против ударных дронов "Шахедов", или используют ракеты от THAAD (очень дорогого противоракетного комплекса).

Видео дня

"Что нам делать, если чисто математически у нас точно будет дефицит ракет, которые могут сбивать баллистику? И мой ответ однозначен – это системно наносить ракетные удары. Не дроновые. Потому что дроновые, конечно, это метод, который мы уже отработали и его нужно продолжать. Но, конечно, чтобы уничтожить завод, который гарантированно не сможет производить такую продукцию, как, например, производит "Кремний Эл", "Воткинский завод" или другие заводы, особенно химической промышленности... Нужно наносить массированные ракетные удары по любым элементам производства баллистических ракет", - подчеркнул Самусь.

Также он заявил и о важности уничтожения других российских объектов оборонно-промышленного комплекса.

"Остался единственный вопрос – можем ли мы наносить такие массированные ракетные удары, если мы ждем "Фламинго", баллистические ракеты от Fire Point, ждем большего количества ракет "Долгий Нептун" и, в конце концов, ракет от других производителей? У нас есть несколько производителей, которые долгое время анонсируют производство, анонсируют серийное производство. Пока, к сожалению, мы видим, что это, например, был удар Storm Shadow, возможно Scalp (трудно сказать точно), но суть в том, что это пока не наши ракеты", - отметил Самусь.

Он предположил, что возможно при запуске 8-10 ракет по заводу "Кремний Эл" были средства и украинского производства. Он добавил, что точно есть видео с ударами ракетами Storm Shadow/Scalp.

"Надо обязательно выходить на серийное производство ракетной техники, баллистической и крылатой, и массированно бить по россиянам", - отметил эксперт.

Он добавил, что разведка определяет, где находятся в России объекты, производящие баллистику типа "Искандер-М", а затем Силы обороны методично их атакуют, чтобы, в итоге, Россия потеряла возможность их производить. Потому что "Искандеры" - это очень сложная техника.

"И если выносится завод "Кремний Эл" или другие химические заводы, если у тебя нет компонентов для производства твердого топлива для ракеты, то есть, она не может лететь – физически все это останавливается. И сколько бы на складах ни лежало почти готовых "Искандеров" и корпусов, пока ты не завершил производственный процесс – у тебя не будет "Искандеров", которые могут лететь на Украину", – отметил Самусь.

Удар по заводу микроэлектроники в Брянске - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 марта Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл". Как отметили в Генштабе ВСУ, завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

В Генштабе добавили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются. Также сказано, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем "Рейд".

Вас также могут заинтересовать новости: