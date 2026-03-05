Сообщу номер Орбана ВСУ, если он не разблокирует кредит на 90 млрд евро, - Зеленский

Вопрос утверждения 90 млрд евро для Украины вновь рассмотрят на Европейском Совете 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне Европейского Союза окончательное утверждение кредита на общую сумму в 90 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на брифинге по итогам рабочего совещания с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и членов Кабинета министров. "Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе, дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам - пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - подчеркнул президент Украины.

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко ответила на уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, есть ли риски того, что из-за войны в Иране может ослабнуть финансовая поддержка Украины со стороны ЕС из-за роста европейских собственных расходов. В частности, в отношении программы финансовой помощи Европейского Союза для Украины Ukraine Facility и других программ таких сигналов не было.

"Что касается Ukraine Facility или других европейских программ, мы не получали никаких сигналов от наших европейских партнеров. Здесь наша домашняя задача - выполнить и принять эти законы и эти постановления со стороны Кабмина для того, чтобы получить необходимое финансирование", - подчеркнула Свириденко.

При этом, по словам Зеленского, вопрос 90 млрд евро должен решаться на следующей встрече лидеров стран-членов Евросоюза, запланированной на 19-20 марта. Глава государства отреагировал на намерение Венгрии блокировать выделение Украине 90 млрд евро, пока не будет восстановлена работа нефтепровода "Дружба", через который венгерская сторона стремится получать российскую нефть.

"Мы понимаем с вами, что альтернативы этим деньгам у нас нет. Мы понимаем, что деньги эти блокирует одно лицо. Официально, здесь секретов нет. Официально, как я вам сказал, у меня были разговоры с ЕС. И они мне сказали - что Украина должна сказать дату возможностей своих, и сделать все, чтобы эта дата прозвучала. Сегодня эта дата прозвучала. Нам, как сказал, господин Корецкий [директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий], (нужно) где-то около полутора месяцев для того, чтобы у нас была такая техническая возможность [для ремонта нефтепровода "Дружба"]. На мой взгляд, я просто не уверен, что этого достаточно этому лицу", - сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, блокирование Венгрией утверждения кредита в размере 90 млрд евро связано с избирательным процессом в венгерский парламент. "Но мы уважаем ЕС и их позиция нам понятна. Они сказали, что мы от нас ждут дату, дату мы назвали. Мы ждем четверга [через две недели - УНИАН]. Решаться вопрос будет там. Мне кажется, 19 марта. Европейский Совет - их заседание 19 марта. Будем рассчитывать на положительное решение", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, венгерский премьер Орбан идет ва-банк, потому что его партия может проиграть парламентские выборы и он стоит перед угрозой потерять власть в Венгрии после 16 лет правления.

Орбан усилил антиукраинскую кампанию перед выборами и срывает последние пакеты помощи для Украины от ЕС и 20 пакет санкций против Москвы.

Также мы рассказывали об оригинальном условии Орбана для разблокирования многомиллиардного кредита ЕС для Украины. Для этого он обратился к Европейскому Союзу...

