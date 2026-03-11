Люди, которые любят кошек, обладают 8 необычными чертами характера, - исследование

Согласно исследованиям, кошки прекрасно влияют на своих владельцев, и люди копируют их поведение, беря все лучшее.

Любители кошек имеют более высокий уровень интеллекта и склонность к нестандартному мышлению по сравнению с владельцами собак. К таким выводам пришли западные психологи после серии масштабных исследований личности. В частности, об этом свидетельствуют результаты тестов доцента психологии Университета Керролла Дениз Гуастелло и работы известного социального психолога Сэмюэла Д. Гослинга, пишет портал Your Tango.

Ученые зафиксировали четкую связь между выбором домашнего питомца и когнитивными способностями. Владельцы кошек демонстрируют лучшие результаты в тестах на IQ. Они чаще полагаются на логику и анализ. Собаки прямолинейны, а кошки - сложны, и это требует от хозяина гибкости ума.

Умные и философские

Сэмюэл Д. Гослинг отмечает, что люди, которые любят кошек, "склонны к более абстрактному мышлению, более креативному, образному и философскому мышлению". Такие личности не просто воспринимают информацию. Они ищут скрытые смыслы. Их мозг настроен на глубокую обработку данных.

Помимо интеллекта, владельцы мурлыкающих питомцев оказались большими нонконформистами. Они не следуют за толпой и ценят индивидуальность. Исследование в Университете Техаса показало: любители кошек на 11% чаще оказываются открытыми к новым идеям, отмечается в материале. Они легко воспринимают нетрадиционные концепции.

Чувствительность и умение разгадывать тайны

Владельцы кошек – это прирожденные детективы. Уход за привередливым животным развивает наблюдательность. Вы должны понять, почему кошка отказалась от еды или разбросала вещи. Это тренирует навыки решения проблем. Исследователи описывают таких людей как "более любознательных" и "нетрадиционных в мышлении и действиях".

Эмпатия также играет ключевую роль. Люди подсознательно выбирают животных, чье поведение им близко. Дениз Гуастелло объяснила этот механизм просто, акцентируя в статье: "Если вы такие, вы цените это в животном; оно вам больше подходит".

Чувствительность владельцев кошек выше средней. Они улавливают малейшие изменения в настроении окружающих. Это помогает в личной жизни и карьере, а высокая эмоциональная восприимчивость позволяет лучше интерпретировать невербальные сигналы.

Психологический портрет: терпение и одиночество как преимущество

Большинство любителей кошек – интроверты, говорится в исследованиях. Они не нуждаются в постоянном одобрении социума и им комфортно наедине с книгой или фильмом. Это дает время для саморазвития. Кошки требуют меньше социального взаимодействия, чем собаки, поэтому это идеальный выбор для тех, кто ценит собственное пространство.

Терпение – еще одна сильная сторона. Попробуйте заставить кота сделать что-то против его воли – это невозможно. Хозяева привыкают к капризам своих любимцев и становятся покладистыми. Сидеть неподвижно, пока на коленях спит пушистый компаньон – это норма.

Уверенность и зрелость

В конце концов, любители кошек просто позволяют животным диктовать правила. Это свидетельствует о внутренней уверенности. Умному человеку не нужно доминировать над всеми, и он способен на партнерство даже с маленьким хищником. Это и есть настоящий признак зрелого интеллекта, подытоживается в материале.

Что еще интересного выяснили ученые и ветеринары о котах

Оказывается, что многие обычные ежедневные привычки хозяина влияют на эмоциональное состояние кота незаметно, без явных сигналов. И даже если вы ничего не заметили, это не значит, что кошка не отреагировала. Существует 17 способов, способных расстроить вашего пушистого друга.

А еще кошки известны тем, что являются независимыми животными, однако на самом деле они очень привязываются к своим хозяевам. Поэтому издание ParadePets назвало 7 признаков того, что ваша кошка счастлива рядом с вами. Например, они медленно моргают, и это медленное моргание, его еще часто называют "кошачьим поцелуем", является способом, которым кошки общаются глазами.

Также ученые с помощью современных химических анализов обнаружили, что кошки накапливают редкую группу модифицированных триглицеридов. В отличие от собак и большинства других млекопитающих, кошки, кажется, накапливают необычные жиры внутри клеток почек, иногда с очень раннего возраста, из-за чего часто страдают от болезней почек.

