Разблокирование кредита на 90 млрд евро для Украины уже началось, - Зеленский

То же самое касается утверждения нового пакета санкций против России.

В Евросоюзе началось разблокирование принятия окончательного решения о выделении Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Сейчас уже идет выполнение нашей договоренности с Евросоюзом о разблокировании пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро на два года, а также нового санкционного пакета против России за эту войну. Разблокировка – это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными", – подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба".

"Рассчитываем, что и со стороны Европы будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины. Важно, чтобы европейский пакет поддержки заработал оперативно", – подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, украинская власть будет говорить с лидерами Европы и об открытии переговорных кластеров о вступлении Украины в Евросоюз, поскольку условия для этого уже реализованы.

"Также продолжаем работу по усилению санкций против России и по дальнейшему развитию европейской энергетической системы таким образом, чтобы Россия лишилась возможности манипулировать энергопоставками в Европу", - отметил Зеленский.

Кредит для Украины на 90 млрд евро

Как сообщал УНИАН, сегодня комитет постоянных стран-членов Евросоюза начал письменную процедуру согласования решения об окончательном утверждении кредита на 90 млрд евро для Украины. Окончательное утверждение ожидается 23 апреля, когда на Кипре состоится неформальный саммит лидеров государств и правительств стран-членов ЕС (заседание Европейского Совета).

Ранее в Венгрии требовали возобновления работы нефтепровода "Дружба", поврежденного российским ударом в январе 2026 года, чтобы снять блокировку процесса утверждения 90 млрд евро.

В Венгрии сегодня сообщили, что сегодня в полдень в Украине начался приток сырой нефти из Беларуси по трубопроводу "Дружба". Первые поставки сырой нефти после перезапуска украинского участка трубопроводной системы прибудут в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня.

Вас также могут заинтересовать новости: