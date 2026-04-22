Украина перезапустила 'Дружбу': когда российская нефть дойдет до Венгрии и Словакии

Министр экономики Словакии заявила, что поставки нефти в страну могут возобновиться в четверг.

"АО "Укртранснафта" сообщило MOL о том, что сегодня в полдень в Украине начался приток сырой нефти из Беларуси по трубопроводной системе "Дружба". MOL ожидает, что первые поставки сырой нефти после перезапуска украинского участка трубопроводной системы прибудут в Венгрию и Словакию не позднее завтрашнего дня", – говорится в сообщении.

Как пишет Reuters, министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что прокачка нефти в страну может возобновиться утром в четверг, 23 апреля.

Ранее издание сообщало, что Украина может возобновить прокачку уже в среду, 22 апреля, после завершения ремонта, о чем заявлял президент Владимир Зеленский, призвав ЕС одобрить кредит на 90 миллиардов евро. Ожидается, что этот пакет покроет около двух третей финансовых потребностей Украины в 2026–2027 годах.

В то же время, как сообщает венгерское издание Telex, ситуация остается неопределенной. В частности, Россия объявила о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба", а недавние удары по инфраструктуре затрудняют стабильную работу всей сети. Отмечается, что, несмотря на резкую критику со стороны правительства Венгрии, дефицит российской нефти не вызвал серьезных проблем: поставки компенсировали через нефтепровод Adria и закупки из Саудовской Аравии, Норвегии, Ливии, Казахстана и США, а также за счет стратегических резервов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на получение Киевом 90 млрд евро беспроцентного кредита от Евросоюза из-за остановки нефтепровода "Дружба". Петер Мадьяр, который должен сменить Орбана на посту премьера после победы на выборах, считает, что последний снимет вето после возобновления поставок нефти в Венгрию.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и готовности в дальнейшем поставлять нефть в некоторые европейские страны.

