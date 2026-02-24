Получит ли Украина кредит на €90 млрд: нардеп объяснил, как ЕС будет преодолевать сопротивление Венгрии

Венгрия блокирует внесение изменений в бюджет ЕС относительно дальнейших заимствований.

Решение о выделении Евросоюзом кредита в 90 млрд евро для Украины уже принято, однако Венгрия блокирует внесение изменений в бюджет блока. Но в случае проигрыша венгерского премьера Виктора Орбана на выборах в апреле проблема будет быстро решена, заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"Решение о выделении средств Украине принято. Первые деньги на это от ЕС тоже есть. Но им нужно занять больше, а это изменения в бюджет ЕС, который может заблокировать Венгрия. Что пока и сделала", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, все ждут, пока в Венгрии пройдут выборы. В зависимости от результата, будут определены дальнейшие шаги.

"Мы же надеемся, что Орбан проиграет и тогда проблема будет решена быстро", – добавил депутат.

Венгрия блокирует выделение кредита в размере 90 млрд евро для Украины из-за спора по нефтепроводу "Дружба", соединяющему Россию с Центральной Европой.

Он не работает из-за российского удара. Однако официальный Будапешт отрицает вину РФ, обвиняя Киев в сознательном отказе эксплуатировать магистраль.

При этом президент Европейского парламента Роберта Метсола 24 февраля сообщила о подписании кредита в 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

