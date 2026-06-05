Письмо Зеленского Путину: нардеп раскрыл, на что оно рассчитано

Это письмо перебрасывает мяч на сторону Путина, и если оно не соглашается на встречу, то это делает очевидным его незаинтересованность в мире и переговорах.

Письмо президента Владимира Зеленского российскому диктатору Владимиру Путину вряд ли окажет большое влияние на российское общество, но, возможно, заставит задуматься российские элиты.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Александр Мережко, депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он высказал мнение, что это письмо демонстрирует миру, вместе с президентом США Дональдом Трампом, стремление Украины к миру.

"Он также показателен в том плане, что демонстрирует, что единственным препятствием на пути к миру и настоящим переговорам является нежелание Путина. Путин не хочет даже встретиться с Зеленским. Трамп должен сделать выводы и открыто признать, что проблема заключается не в позиции Украины, а исключительно в Путине, в его нежелании вести конструктивные переговоры", – подчеркнул парламентарий и добавил, что это письмо делает очевидным, что Путин не желает мира.

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Почему такое письмо появилось именно сейчас, Мережко предположил, что это связано с тем, что в последние месяцы Украина на фронте становится все более эффективной и сильной, а удары в глубь российской территории ухудшают положение агрессора.

"Начинать реальные переговоры всегда лучше, когда они ведутся с позиции сильной стороны и когда противник стратегически начинает проигрывать", – сказал он.

Влияние письма на россиян

О влиянии письма на рядовых россиян депутат ответил, что хотя оно в первую очередь рассчитано на Путина, оно также адресовано и обычным россиянам, российским элитам и Западу, в том числе и Трампу:

"Письмо показывает, что Путин проигрывает стратегически, он ведет свою экономику и государство к упадку. Поэтому нужно делать выводы. Не думаю, что письмо окажет существенное влияние на российское общество, которое является тоталитарным, но, возможно, заставит задуматься российские элиты".

Послание для Запада

Мережко выразил убеждение, что письмо показывает западным партнерам, включая Трампа, что Путин не хочет мира и не хочет даже встретиться с Зеленским.

"Нужно принимать меры, чтобы заставить Путина к настоящим переговорам и безоговорочному прекращению огня", – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, по словам нардепа, стиль письма отличается от других публичных обращений, ведь в нем Зеленский напомнил Путину, что почти половину из его 26 лет у власти в России он провел в войне против Украины, и подчеркнул, что удары по Санкт-Петербургу не являются пределом украинских возможностей. Мережко отметил, что это довольно нестандартный шаг.

"Неожиданный и креативный. Он, так сказать, перебрасывает мяч на сторону Путина. Если он не согласится на встречу, то это сделает абсолютно очевидным для всех, что он не заинтересован в мире и переговорах", – подчеркнул депутат.

Встреча с Путиным

Отвечая на вопрос, решится ли все же Путин на диалог с Зеленским, ведь президент Украины предложил ему встречу, парламентарий предположил, что Путин "побоится и начнет искать повод, чтобы такая встреча не состоялась":

"Начнет выдвигать заведомо неприемлемые требования".

Реакция на письмо Зеленского Путину

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский написал открытое письмо Путину. Он призвал российского диктатора завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский желает встречи с Путиным, то пусть приедет в Москву. Он также отметил, что в Кремле знают о письме Зеленского, но Путину о нем "доложат позже".

В то же время Трамп в отношении этого письма отметил, что поддерживает идею личной встречи лидеров двух стран, и добавил, что обсуждение возможности их встречи его очень радует.

Впоследствии Песков сообщил, что Путину доложили о письме Зеленского, а также заметил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. От озвучивания других деталей, в частности, касающихся реакции Путина на это письмо, Песков отказался.

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