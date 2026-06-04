Зеленский сообщил о прогрессе на пути к открытию переговорных кластеров с ЕС

У Украины будет четкий график дальнейших шагов на пути европейской интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в этом месяце ожидает открытия переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. Как сообщил глава государства в вечернем обращении к украинцам, наблюдается прогресс в переговорах с Евросоюзом о членстве Украины.

"У нас будет очень четкий график возможностей для продвижения в переговорах, тем более после изменений в Венгрии. Сроки мы соблюли. И сейчас, уже в июне, мы очень рассчитываем перейти к открытию кластеров, которые Украина подготовила. Мы сделали свою часть работы. И теперь шаг за Европейским Союзом", – подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, фактически ежедневно украинская команда находится в контакте со стороной ЕС.

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"И это важно, очень важно для нашей мотивации – для мотивации всех наших людей. Каждая положительная новость из ЕС подтверждает, что Украина на правильном пути и что партнеры – с нами, с Украиной", – считает Зеленский.

Отдельно президент сообщил, что активно ведется работа с правительством также для того, чтобы в июне Украина получила средства из европейского пакета поддержки в размере 90 миллиардов евро.

"Мы боролись за этот пакет, и он утвержден, и процедурно необходимо, чтобы уже сейчас, летом, средства заработали на Украину – на нашу устойчивость, на нашу оборону, на помощь нашим людям, украинцам. И это будет", – заявил глава государства.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что первый фундаментальный кластер по основополагающим принципам может быть открыт еще в первом полугодии этого года. Этот кластер касается фундаментальных и основополагающих вопросов, а также предусматривает реформы в сфере верховенства права и государственного управления.

Как отметила Марта Кос, открытие остальных пяти кластеров может состояться в июле.

После парламентских выборов в Венгрии и смены власти официальный Будапешт заключил с Киевом историческое соглашение, которое открывает путь для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже в ближайшее время.

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