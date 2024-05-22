Стефанчук говорит, что порошенковская фракция "ЕС" расшатывает парламент и вносит деструктив.

Фракции и группы парламента выступили против блокирования трибуны Верховной Рады Украины и других форм непарламентской деятельности. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге.

Он отметил, что это заявление, которое сегодня было одобрено на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента, поддержали все фракции и группы, кроме "Европейской солидарности".

"Мы осознаем, что блокирование трибуны и другие формы не парламентской деятельности, которые не имеют целью обеспечить законодательную работу, противоречат Регламенту ВР", - сказано в нем. Видео дня

Отмечается, что категорически осуждаются любые действия, которые препятствуют выполнению функций Верховной Рады Украины, определенных Конституцией Украины, в особый период полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Стефанчук сказал о необходимости консолидации в парламенте для принятия важных решений, необходимых для победы и восстановления Украины.

"Стремимся и в дальнейшем поддерживать сплоченность и единство, а также воздержаться от любых действий, которые дестабилизируют деятельность ВРУ", - говорится в заявлении.

Председатель ВР подчеркнул, что необходимо единство в парламенте, которое было достигнуто в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

"Все другие действия, которые имеют синдром 21 мая (речь идет о блокировании трибуны ВР фракцией "ЕС" - УНИАН) по расшатыванию ситуации, должны быть прекращены, потому что они деструктивны для украинского парламентаризма, а значит для национальной безопасности Украины", - отметил Стефанчук

По его словам, благодаря такому решению, сегодня парламент принял много законопроектов.

Ссора депутатов в парламенте 21 мая - что известно

Как сообщал УНАН, 21 мая нардепы поссорились из-за московской церкви: в парламенте блокировали трибуну. Заседание Верховной Рады Украины 21 мая завершилось блокированием трибуны.

Две фракции требуют поставить на рассмотрение законопроект о запрете московской церкви, в частности, фракция "ЕС". После того, как прошли переговоры, фракция "Европейская солидарность" зашла в президиум парламента, требуя рассмотрения законопроекта. Из-за блокирования председатель ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента до следующего заседания.

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