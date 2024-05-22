Он заявляет, что оппозиция задействует "вялые фантазии" относительно якобы препятствования власти в принятии законопроекта.

Законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата должен быть принят без нарушений, чтобы потом не было возможности его отменить через Конституционный Суд Украины. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге, комментируя необходимость принятия законопроекта о запрете деятельности религиозных организаций, которые связаны с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП.

"Общественный вес этого законопроекта является большим. Парламент не имеет права ни на холостой выстрел при принятии этого законопроекта, ни на нарушение регламентных норм", - подчеркнул он.

По его словам, вчера "наши крикуны" (речь идет о блокировании трибуны ВР фракцией "Европейская солидарность" - УНИАН) требовали вынести на голосование законопроект в сессионный зал с нарушением Регламента ВР.

"А как юрист скажу вам, что это прямое основание для дальнейшей отмены этого закона в Конституционном Суде Украины", - подчеркнул Стефанчук. По его словам, поэтому было решено, что необходимо собрать подписи под законопроектом, чтобы была уверенность, что хватает голосов за его принятие.

"Как только все подписи будут собраны, то сразу безотлагательно этот законопроект будет внесен в зал", - подчеркнул Стефанчук. Он отметил, что голосовал за этот законопроект в первом чтении и будет голосовать во втором чтении. "Но я очень хочу, чтобы он прошел с идеальным соблюдением Регламента и процедур, чтобы не дать ни одного шанса кому-либо разрушить этот законопроект после этого в Конституционном суде Украины", - подчеркнул председатель ВР.

Отвечая на вопрос по поводу заявлений оппозиции, что из Офиса президента дано указание членам фракции "Слуга народа" не ставить подписи под законопроектом, Стефанчук отметил, что это такой вид политической борьбы от оппонентов. При этом подчеркнул, что очень хочет, чтобы этот законопроект был проголосован, а не провален Верховной Радой Украины. "Все остальные манипуляции, все другие какие-то заявления о том, что кто-то кому-то перезвонил, - это какие-то вялые фантазии отдельных субъектов политической деятельности, которые почему-то находятся в парламенте", - сказал председатель ВР.

Он напомнил, что перед голосованием в первом чтении также собирались подписи, чтобы понять, есть ли голоса для поддержки законопроекта. "Я помню все манипуляции тогда, что якобы задерживали где-то в Аппарате ВР опубликование законопроекта на сайте. Понимаете, это такие леденцы политические, которые иногда информационно дают, чтобы было о чем говорить", - сказал Стефанчук.

Запрет УПЦ МП в Украине

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 октября 2023 года проголосовала за то, чтобы на территории Украины была запрещена деятельность религиозных организаций, которые связаны с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП. Соответствующий проект закона в первом чтении поддержали более 260 народных избранников.

Ранее Верховный Суд обязал УПЦ МП освободить две церкви в Переяславе и Каменец-Подольском и вернуть их в собственность национальным заповедникам в этих городах.

Вас также могут заинтересовать новости: