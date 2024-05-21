Все это ничем не завершилось, депутаты разошлись.

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины завершилось блокированием трибуны. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram и корреспондент УНИАН.

"В заседании Рады объявили перерыв. Две фракции требуют поставить на рассмотрение законопроект о запрете московской церкви", - написал он.

Он отмечает, что происходили переговоры между руководителями фракций, но не достигнуто договоренностей.

"По результатам переговоров ....заблокировали трибуну Рады", - написал Железняк.

Он продемонстрировал видео, где фракция "Европейская солидарность" зашла в президиум парламента, требуя рассмотрения законопроекта.

Из-за блокирования председатель ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании парламента до следующего заседания. При этом не уточнил когда оно состоится.

Запрет деятельности УПЦ МП - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым может быть запрещена деятельность УПЦ МП.

Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, проголосовала за то, чтобы на территории нашего государства была запрещена деятельность религиозных организаций, которые связаны с РФ, в частности, речь идет об УПЦ МП. Соответствующий проект закона (№8371) в первом чтении поддержали более 267 народных избранников. Против голосовали 15 нардепов, два народных избранника - воздержались, а еще 17 - не голосовали.

5 марта 2024 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять закон, который должен положить конец деятельности русской церкви в Украине.

Народный депутат Украины Владимир Вятрович отмечал, что после доработки ко второму чтению текст законопроекта стал "значительно сильнее" по сравнению с поддержанным в первом чтении правительственным вариантом.

Он добавил, что российская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, которые являются аффилированными с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет.

По его словам, в случае голосования "за" закон, российская православная церковь и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен. Вятрович выразил надежду, что у коллег в парламенте будет политическая воля как можно скорее принять этот закон.

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