Тимошенко разрешили выезжать из Киевской области и сняли запрет на общение с 66 нардепами

Залог, который ранее был избран для Тимошенко, решили оставить.

Главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко разрешили выезжать за пределы Киевской области и сняли запрет на общение с 66 народными депутатами. Как передает корреспондент УНИАН, залог, который ранее избрал суд народной депутатке, оставили.

Пока неизвестно, разрешил ли суд Тимошенко выезжать за пределы Украины. Сама она после решения суда сказала, что теперь может выезжать за границу.

Впрочем, в судебном постановлении не отменена обязанность Тимошенко сдать загранпаспорта. Защитник Тимошенко не ответил на этот вопрос, заявив, что сделает это, ознакомившись с текстом постановления суда.

В то же время на странице суда в Facebook о том, что суд отменил обязанность Тимошенко сдать паспорта, ничего не сказано.

Дело Тимошенко - что известно

Как сообщал УНИАН, 13 января Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины уличили в подкупе народных депутатов за голосование по конкретным законопроектам.

Фамилия депутата не называлась, но "Украинская правда" сообщала об обысках в офисе партии "Батькивщина". Кроме того, издание добавило, что антикоррупционные органы сообщили руководительнице фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко о подозрении.

Впоследствии за Тимошенко внесли денежный залог, предусмотренный решением суда о мере пресечения в отношении нее. Речь идет о залоге в размере 33,2 млн гривень.

Сегодня, 26 января, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала заседание по рассмотрению апелляционной жалобы Тимошенко относительно избранной для нее меры пресечения.

Сторона защиты обратилась к ВАКС с просьбой отменить действующий залог, ограничения в передвижении и общении народной депутатки.

