Дело Тимошенко: суд начал рассмотрение апелляции народного депутата (видео)

Сторона защиты не согласна с примененной мерой пресечения.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала заседание по рассмотрению апелляционной жалобы народного депутата Юлии Тимошенко относительно избранной для нее меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

На заседание суда пришла более сотни человек. Части посетителей не позволили попасть в зал. Периодически между судебными охранниками и депутатами возникали ссоры и толкотня.

Видео дня

Во время заседания сторона обвинения также подала апелляцию. Прокуроры обратились в суд с просьбой увеличить размер залога для Юлии Тимошенко до 50 млн грн и обязать ее носить электронный браслет. Между тем защита обратилась в ВАКС с просьбой отменить действующий залог и ограничения в передвижении и общении народного депутата на личное обязательство.

Дело Тимошенко: что известно

Напомним, ранее стало известно, что за главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко были внесены средства денежного залога в полном размере. В общей сложности девять человек внесли 33 280 000 гривен. Среди лиц, перечисливших средства, есть народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев, а также доноры, связанные с его бизнес- и партийным окружением.

Также ранее ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны защиты не арестовывать средства на счете нардепа Юлии Тимошенко. В то же время суд арестовал имущество ее мужа, а также то имущество, которое было изъято у народного депутата во время обысков.

Вас также могут заинтересовать новости: