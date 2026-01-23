Залог за Тимошенко: стало известно, кто внес более 33 миллионов гривен

Всего средства на залог главы "Батькивщины" внесли девять человек.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщил, что за главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко были внесены средства денежного залога в полном размере. "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказала, кто внес эту сумму.

Издание отметило, что всего средства внесли девять человек. Общая сумма залога составила 33 280 000 гривен.

Указывается, что среди лиц, перечисливших средства, есть народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев, а также доноры, связанные с его бизнес- и партийным окружением, а именно:

3 220 000 гривен внесла Лилия Витальевна Зыкова из Вышгорода, у которой есть ФЛП. Основной деятельностью ее бизнеса указано исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. Издание со ссылкой на открытые данные отметило, что ранее она работала в компании "Альтана инвестмент менеджмент", связанной с Александром Януковичем.

3 850 000 гривен поступили от Елены Николаевны Бондаренко. Из открытых данных издание установило, что в 2025 году она делала финансовые взносы на счет партии "Батькивщина".

4 380 000 гривен перечислил Евгений Васильевич Зыков. В статье говорится, что он - боксер и бывший руководитель федерации бокса Мариуполя. Также мужчина был помощником Бондарева на общественных началах.

5 000 000 гривен поступило от Константина Анатольевича Бондарева, народного депутата от "Батькивщины".

726 000 гривен уплатил ФЛП Михаил Николаевич Пуйо из Хустского района, которого связывают с бывшим руководителем Закарпатской областной организации "Батькивщина" Александром Кеменяшем.

199 000 гривен внес ФЛП Владислав Николаевич Репешко из Днепра, который занимается посредничеством в торговле древесиной, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями. Издание также выяснило, что в 2023–2025 годах он участвовал в тендерах на ремонт укрытий и спортивных площадок в школах Днепра и выиграл подряды на сумму более 23,5 млн грн.

2 075 000 гривен перечислил Алексей Валерьевич Пеший. Отмечается, что это сын ирпенского застройщика Валерия Пешего и, по данным из открытых источников, член "Батькивщины" с начала 2010-х.

Издание добавило, что часть средств была внесена ранее, в частности, 20 января было перечислено более 12 миллионов гривен. Указывается, что из этой суммы 5 180 000 гривен заплатил Сергей Витальевич Рабчук, бывший глава банка "Велес", который был ликвидирован в 2020 году. Примечательно, что его бенефициаром был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев.

Дело Тимошенко: все детали

Ранее УНИАН сообщал, что 13 января пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины уличили в подкупе народных депутатов за голосование по конкретным законопроектам. При этом фамилия нардепа не называлась, но "Украинская правда" сообщала об обысках в офисе партии "Батькивщина".

Также издание добавило, что антикоррупционные органы сообщили главе фракции "Батькивщина" о подозрении. Тимошенко подтвердила обыски в партийном офисе, но ничего не написала о том, действительно ли получила подозрение.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд Украины частично удовлетворил ходатайство стороны защиты не арестовывать средства на счете Тимошенко. В то же время судья арестовал имущество Александра Тимошенко, мужа Юлии Тимошенко. Кроме того, наложен арест на имущество, которое правоохранители изъяли во время обысков у народного депутата.

Адвокат Тимошенко сообщил, что сторона защиты не согласна с решением суда и будет его обжаловать.

