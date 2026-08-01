Если Украина падет, то РФ нападёт на НАТО, а Китай – на Тайвань, – Лумер

В настоящее время Иран, Китай и РФ готовятся к этому, отметила Лумер.

Если Украина проиграет в войне, то Россия, Китай и Иран почувствуют "еще большую дерзость, чтобы перейти к другой цели". Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказала американская блогерша, праворадикальная активистка Лора Лумер.

"У нас в Соединённых Штатах есть фразеологизм – крокодил съест тебя последним. Это идея о том, что крокодил съест тебя последним, когда ты говоришь – о, вау, можно найти оправдание: "они подошли слишком близко к крокодилу", "вы раздражили крокодила". "Вы не должны были шутить с крокодилом", "вы не должны были трогать крокодила" – оправдания, которые оправдывают жестокость крокодила. Но в конце концов крокодил доберётся и до тебя", – говорит Лумер.

На этом фоне она призвала своих соотечественников "мыслить шире":

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"Вместо того чтобы придерживаться этой ментальности, что крокодил съест тебя последним. Потому что именно это и произойдет. Мы увидим, как Китай захватит Тайвань, Россия перейдет к другим странам НАТО, если им удастся захватить Киев и захватить Украину. Мы, вероятно, увидим вторжение в Польшу. Я имею в виду, я бы не удивилась. И мы увидим дестабилизацию на Ближнем Востоке. И они готовятся, кстати", – отметила Лумер.

Возможная война между РФ и НАТО

Ранее издание Ynet News просчитало пять сценариев, по которым РФ может напасть на НАТО. Среди вариантов, в частности, есть попытка создать сухопутный коридор к Калининграду, а также гибридная война в Эстонии.

О возможных серьезных провокациях РФ в сторону НАТО ранее сообщала и разведка Великобритании. Отмечалось, что это может произойти уже в ближайшие месяцы. Отмечается, что этому, в частности, способствует то, что США в настоящее время увязли в войне на Ближнем Востоке, что укрепляет уверенность Путина.

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