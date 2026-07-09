В НАТО увеличилось число голосов, выступающих за вступление Украины в Альянс, – Зеленский

По словам президента, этому способствуют украинская армия и оборонная промышленность.

За достаточно длительный период, измеряемый годами, когда все лидеры обсуждают, будет ли Украина в НАТО или нет, увеличилось количество голосов, открыто выступающих за вступление Украины в НАТО. Об этом в ответах на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.

Причин этому две, отметил Владимир Зеленский. Первая – высокий уровень украинского оборонно-промышленного комплекса. А вторая – наличие боеспособной армии.

"Все подчеркивают, что украинский оборонно-промышленный комплекс – на уровне НАТО и уже является одним из лучших. Нашу армию, страну и технологические компании все уважают и хотели бы укрепить свои позиции за счет Украины", – сказал он.

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Кроме того, президент добавил, что в НАТО признали, что обороноспособность Альянса с Украиной только выиграет.

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Напомним, что на саммите НАТО в Анкаре лидеры стран-членов выразили поддержку Украине. На этот и следующий год они обязуются предоставить Украине значительное финансирование на помощь в сфере безопасности, говорится в итоговой декларации.

По мнению президента Финляндии Александра Стубба, Украина и в дальнейшем будет нуждаться в дополнительной поддержке со стороны союзников по НАТО. Прежде всего для укрепления систем ПВО.

Добавим, что западные СМИ отметили изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Отмечается, что после открытой критики Владимира Зеленского предоставление Трампом разрешения Украине на производство американского оружия стало самым ярким моментом саммита.

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