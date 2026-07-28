Украина все важнее для США, так как выполняет роль НАТО, которую Трамп ждал от ЕС, - Newsweek

Удар по иранскому судну в Каспийском море и информация о военном сотрудничестве России и Ирана могут укрепить партнерство Украины и США.

В начале войны США в Иране Дональд Трамп ожидал от союзников по НАТО помощи, однако не получил ее. Хотя европейские лидеры и начали увеличивать военные расходы. Тем временем Украина, которую администрация Трампа рассматривала как получателя помощи, приняла этот вызов, впервые осуществив атаку на иранское судно в Каспийском море, говорится в статье Newsweek.

Это, вместе с заявлением Владимира Зеленского о том, что Россия делится с Ираном информацией о наблюдении за американскими военными базами в Персидском заливе, стали шагами Украины, чтобы заявить о своей позиции. Как пишут авторы, украинская разведка нашла время, чтобы "помочь США и их партнерам на фоне продолжающейся войны в Иране".

При том, что несмотря на просьбы Трампа, европейские союзники отказывались направлять военные силы на Ближний Восток, наносить удары по иранским объектам или предпринимать попытки разблокировать Ормузский пролив.

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"Зеленский уже понял, что ничего не добьется, апеллируя к чувству справедливости или морали Трампа – финансирование военных усилий Украины деньгами и ракетами, по мнению президента, явно не является "правильным поступком". Зато он обожает сделки. Теперь Киев, возможно, сможет убедить Белый дом в том, что более тесное партнерство дает больше преимуществ, чем считалось ранее", - говорится в статье.

Как пишут журналисты:

"Если Трамп заявляет, что ему нужны союзники, которые ведут свои собственные войны, разрабатывают собственное вооружение, обмениваются разведданными и совместно оказывают давление на противников Америки, то у него уже есть такой союзник".

Таким образом, считают они, Украина бросает вызов устаревшему нарративу о том, что является бременем для финансов Вашингтона. Среди новых направления сотрудничества называется масштабная дроновая сделка, а также включение Украины в защиту арабских государств Персидского залива в условиях иранской агрессии.

Украине же по-прежнему нужна поддержка США в покупке ракет для систем ПВО "Патриот". Взамен готова делиться передовыми технологиями и ноу-хау, предоставить лицензии на производство украинских систем в странах-союзниках и создавать каналы экспорта беспилотников.

Чем опасна для Украины прямая конфронтация с Ираном

Удар Украины по судну, связанному с Ираном, вызвал значительную ответную реакцию со стороны Ирана, а дальнейшие военные действия "могут привести к эскалации и создать угрозу переплетения войн в Европе и на Ближнем Востоке. А также дать России и Ирану новые основания для того, чтобы изобразить Киев в роли агрессора".

При этом авторы считают, что более масштабная войны в Украине малореальна, поскольку это уже борьба за национальное выживание. При этом с 2022 года Иран поставляет России беспилотники, которые Россия направляет на украинские города. Хотя руководитель исследовательского отдела RAND Europe по оборонной стратегии Якоб Паракилас сказал журналистам, что наиболее вероятным сценарием является "разовая символическая атака Ирана", которая не вызовет сильного беспокойства. Наоборот, ее могут использовать для расширения поддержки от США.

Визит Зеленского в США - последние новости

Напомним, что во вторник, 28 июля, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Как отметил президент Украины, с американским лидером состоялась "хорошая встреча" в Овальном кабинете.

Как отмечали СМИ, отношения президентов США и Украины на данном этапе крепче, чем когда-либо раньше. Зеленский надеется возобновить зашедшие в тупик мирные переговоры в войне Украины против России и добиться большей помощи США в области вооружений, особенно противовоздушной обороны. Аналитики полагают, что, вероятно, лидеры также обсудят возможность прекращения дальних авиаударов между Россией и Украиной.

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