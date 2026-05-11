Еврокомиссар ответила, когда Украине откроют все переговорные кластеры по вступлению в ЕС

Первый кластер может быть открыт еще во время председательства Кипра в Совете ЕС.

Кластеры в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз могут быть открыты уже к концу июля. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС.

"Первый кластер можно было бы открыть еще во время кипрского председательства. А что касается остальных пяти кластеров, мы надеемся, что нам удастся это сделать в июле. Мы провели большую подготовительную работу", - сказала Кос.

Она добавила, что будет призывать все страны-члены ЕС официально открыть кластеры для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее издание Financial Times отмечало, что ЕС обсуждает "нестандартные" сценарии членства Украины. Евросоюз пока не выработал единого подхода к вступлению Украины в Евросоюз. По их данным, две страны - Германия и Франция - предложили альтернативный вариант - формат "ассоциированного членства".

Это позволило бы Украине участвовать в работе европейских институтов без права голоса и постепенно интегрироваться в политику ЕС и единый рынок. В то же время при таких условиях Украина не получит доступа к ключевым финансовым программам.

Тем временем в Словакии одна из партий, входящих в правящую коалицию, выступила с требованием к премьер-министру Роберту Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины как минимум до следующих парламентских выборов. Также националисты требуют моратория на поддержку членства Украины в Евросоюзе на весь период работы текущего созыва парламента.

