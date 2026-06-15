Зеленский и Трамп предлагают Путину встретиться в США

Ранее Путин отказывался от встречи с Зеленским в любых форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп предлагают инициатору войны Владимиру Путину встретиться в Соединенных Штатах. Об этом глава государства сообщил в обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза перед вылетом на саммит лидеров "Большой семерки".

"Мы предлагали Путину встретиться в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для завершения войны", – отметил Зеленский.

В то же время, по словам главы государства, Путин этого не хочет.

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"Мы обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет", – добавил Зеленский.

При этом, как сообщил президент, вчера обсуждалось с президентом США Дональдом Трампом, что "такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу".

"Посмотрим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, потребуется дополнительное давление", - подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского, Трампа и Путина: последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 июня Зеленский написал первое за время полномасштабной войны открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем украинский лидер призывает завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров.

Также Украина направила запрос на личную встречу президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время саммита "Большой семерки".

14 июня Зеленский заявил, что прогнозные показатели недовольства россиян своим президентом Владимиром Путиным будут продолжать расти, и его уже сейчас начали готовить к тому, что эти процессы не удастся остановить, учитывая запланированные в России на осень парламентские выборы.

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