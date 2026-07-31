В ключевом регионе Азии вот-вот разразится еще одна масштабная война, – The Guardian

Один из крупнейших экспортеров нефти в мире готовится к крупной наземной операции против соседа.

Саудовская Аравия готовится к крупной военной операции против йеменских хуситов, которая может включать не только действия на море и воздушные удары, но и полноценное наземное наступление в центральной части Йемена. Как пишет The Guardian, правительство в Эр-Рияде рассматривает возобновление войны как способ снять давление на свои нефтяные поставки через южную часть Красного моря.

По информации йеменских источников, саудовские войска начали отводить подразделения из восточной части Йемена, которую контролирует дружественное к саудитам международно признанное правительство Йемена. Как пишет The Guardian, эти подразделения могут быть задействованы в военной операции против повстанцев-хуситов, контролирующих западную часть Йемена.

Также сообщается, что параллельно Саудовская Аравия работает над созданием международной морской коалиции, призванной защитить судоходство от атак хуситов в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб.

Видео дня

Как отмечает издание, Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что 14 государств, среди которых Турция, Пакистан, Египет, Судан и Джибути, поддержали идею многонациональной морской оборонной коалиции. Кроме того, Эр-Рияд обратился к США и ряду европейских стран, в частности к Германии, Франции, Великобритании и Италии, с призывом присоединиться к этой инициативе.

Новый виток напряженности начался после того, как 20 июля хуситы, контролирующие столицу Йемена Сану и значительную часть побережья Красного моря, объявили о блокаде саудовских судов. В то же время они опровергли намерения вводить плату за проход для всех кораблей. Представители движения заявляют, что готовы отменить блокаду только после прекращения саудовской блокады подконтрольной хуситам территории.

Издание напоминает, что Саудовская Аравия вмешалась в гражданскую войну в Йемене ещё в 2015 году, поддержав международно признанное правительство в борьбе против хуситов. С тех пор стороны неоднократно вступали в боевые столкновения, но стратегически ситуация практически не менялась. И только за последний месяц относительно нестабильный баланс сил начал разрушаться.

Ситуация обострилась после того, как 25 июля хуситы заявили о нанесении удара по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. По их утверждению, они атаковали "важные объекты транспортировки нефти", которые обеспечивают доставку сырья от месторождений на востоке Саудовской Аравии до экспортного терминала на Красном море.

Как поясняет The Guardian, значение маршрута через Красное море резко возросло после начала войны между Ираном и Израилем. Если этот путь будет заблокирован так же, как и Ормузский пролив, возможности Саудовской Аравии по экспорту нефти существенно сократятся.

По данным источников издания, нынешняя перегруппировка войск может быть связана с подготовкой атаки на провинцию Аль-Байда в центрально-южной части Йемена, которую хуситы захватили в 2020–2021 годах. В то же время Эр-Рияд стремится продемонстрировать готовность защищать собственную территорию и нефтяную инфраструктуру, но не заинтересован в прямой эскалации конфликта с Ираном, считая, что противоречия между Тегераном и Вашингтоном все еще можно урегулировать дипломатическим путем. Отдельно продолжаются переговоры между Оманом и Ираном о возможном возобновлении нормального судоходства через Ормузский пролив.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как писал УНИАН, на днях шесть саудовских нефтяных танкеров изменили маршрут и вместо прохода через опасный пролив Баб-эль-Мандеб, пролегающий между Йеменом и Джибути, отправились в обход Африки. Два пустых судна направляются в Гибралтар, а остальные четыре – в порты Южной Африки, что удлиняет рейс как минимум на две недели.

Причиной стали угрозы атак со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, которые вынуждают судовладельцев избегать узкого пролива. Несмотря на это, часть танкеров других стран, в частности Китая и Пакистана, продолжает проходить Баб-эль-Мандеб транзитом, а движение судов в регионе остается активным.

Вас также могут заинтересовать новости: