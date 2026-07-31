'ДТЭК' запустил экологическую инициативу 'Трек аистов', чтобы изучать миграцию птиц и оптимизировать строительство электросетей

Компания ДТЭК запустила экологический проект "Трек аистов", в рамках которого десять молодых белых аистов получили специальные трекеры.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК, крупнейший инвестор в экономику Украины во время войны, запускает проект "Трек аистов" – новую экологическую инициативу, которая поможет украинским ученым лучше понять маршруты миграции белых аистов и использовать эти знания для сохранения биоразнообразия. Проект объединяет науку, современные технологии и многолетний опыт ДТЭК в сфере защиты биоразнообразия, чтобы развитие энергетической инфраструктуры все больше учитывало потребности дикой природы", – говорится в нем.

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Отмечается, что в рамках проекта десять молодых аистов уже получили трекеры, а со второй половины августа за их первой миграцией в теплые страны можно будет следить на интерактивной карте на сайте ДТЭК.

Собранная информация станет основой для новых научных исследований и поможет учитывать маршруты миграции птиц при строительстве и модернизации энергетических объектов, делая их более безопасными для дикой природы.

Как отмечают в компании, проект продолжает многолетнюю природоохранную работу ДТЭК. Уже более десяти лет компания реализует инициативу "Аистёнки", в рамках которой устанавливает специальные платформы для гнезд на электроопорах.

На сегодняшний день в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях установлено более 900 таких платформ, которые, по оценкам экологов, ежегодно помогают защищать около 3,6 тысячи белых аистов.

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