'Признак страха врага': Оболенский сделал заявление после попытки покушения

По мнению командира бригады "Хартия", покушение является доказательством того, что мы всё делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя.

Командир бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Игорь Оболенский прокомментировал покушение на себя на своей странице в Facebook.

По его мнению, террор является одним из средств ведения войны со стороны россиян и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами.

"Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя", – говорится в заявлении.

Видео дня

Оболенский поблагодарил всех за проявленное внимание и заботу, в частности президента Украины Владимира Зеленского и народ. Он добавил, что это убеждает его в том, что работа его бригады важна для украинцев.

"Покушение – это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться ещё больше", – заявил глава бригады "Хартия".

Покушение на Оболенского – последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины, 31 июля была совершена попытка покушения на главу бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Игоря Оболенского. Зеленский не сказал прямо, причастна ли к этому покушению Россия, однако подчеркнул, что Украина ответит на эту попытку. Тем не менее он подтвердил, что нападавший и его сообщник задержаны. Руководитель СБУ Александр Поклад доложил Зеленскому об этом инциденте. Президент Украины пообещал ответить на попытку удара по Украине и украинскому командиру.

Также мы писали, что собеседники из числа правоохранителей рассказали "Украинской правде", что злоумышленник, готовивший покушение, был задержан в Харькове. По данным, российские спецслужбы и их кураторы выдавали себя за "представителей СБУ" и убеждали мужчину, что Оболенский якобы является "предателем". По словам собеседников издания, нападавшему было отправлено изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором Оболенский изображен на фоне Кремля в футболке с символикой РФ. По словам источников, 69-летний нападавший подошел к командиру в Харькове сзади, но у него не сработало оружие. Его он получил от неизвестного лица в Харькове по указанию куратора.

Вас также могут заинтересовать новости: