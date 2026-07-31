Зарядка электромобилей в Украине станет дороже: эксперт озвучил детали

Электромобиль остается самым выгодным типом авто на сегодняшний день.

С 1 августа повысится тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, что приведет к росту стоимости зарядки электромобилей. Об этом агентству УНИАН рассказал генеральный директор компании Luaz Motors и специалист по электромобильности Вадим Игнатов.

"Он (тариф, – УНИАН) повысится с 1 августа и добавит ещё 1,5–2 гривни к стоимости электроэнергии за киловатт зарядки. Его повысили, чтобы увеличить выплаты по "зелёному тарифу". Это отдельная история, но на стоимость зарядки электромобилей это повлияет", – отметил специалист.

По его словам, средний расход электроэнергии электромобиля в Украине сегодня составляет около 17 кВт·ч на 100 км. Этот показатель усреднён: компактные модели обычно потребляют 10–12 кВт·ч на 100 км, тогда как более крупные электромобили могут расходовать около 20 кВт·ч на 100 км.

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"Сейчас максимальная цена составляет 25 гривень за киловатт-час на станциях быстрой зарядки мощностью от 120 до 300 киловатт. Средняя цена здесь будет 22 гривни за киловатт-час. Если заряжаться на станциях медленной зарядки, то цена составит 16–18 гривень за киловатт", – говорит Игнатов.

По словам эксперта, выгоднее всего заряжать электромобиль дома. При наличии двухзонного счетчика ночной тариф составляет 2,16 грн за кВт·ч, а по стандартному тарифу – 4,32 грн за кВт·ч.

При зарядке электромобиля дома расходы на 100 км пробега составляют до 74 грн. Для сравнения, зарядка на скоростной общественной станции может стоить до 425 грн за аналогичное расстояние, а средние расходы на общественных зарядных станциях достигают около 374 грн на 100 км. В целом именно электромобиль остается самым выгодным типом авто на сегодняшний день.

По подсчётам специалиста, поездка на 100 км на автомобиле с бензиновым двигателем обойдётся почти вдвое дороже, чем на электромобиле. В то же время эксплуатация бензинового автомобиля будет примерно на 15–20% дороже, чем машины, оснащенной ГБО. Впрочем, такое соотношение затрат сохранится лишь при условии, что тарифы на электроэнергию и цены на топливо существенно не изменятся зимой.

"В прошлом году на быстрых зарядных станциях тариф взлетел до 30 грн за кВт·ч, а газ тогда стоил дешевле, чем сейчас. Зимой некоторое время выгоднее было ездить на газе, но сейчас и почти всегда электромобиль выгоднее и по сравнению с ГБО, и с ДВС на бензине или дизеле", – говорит Игнатов.

Эксперт добавляет, что рынок зависит от многих факторов – как внутренних, так и глобальных. На стоимость эксплуатации могут влиять изменения цен на топливо и электроэнергию, а также геополитическая ситуация, в частности события в регионах, определяющих мировые нефтяные котировки, таких как Персидский залив.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин сообщил, что сейчас в Украине автогаз стоит примерно в два раза дешевле, чем бензин марки А-95. В то же время эксперт отмечает, что, несмотря на то, что автогаз по-прежнему стоит значительно дешевле бензина А-95, период его непрерывного удешевления, похоже, подходит к концу. На рынке уже появились первые сигналы, которые могут свидетельствовать об изменении ценового тренда и возможном развороте стоимости топлива.

По мнению специалиста, перелом в ценовой динамике уже стал заметным на оптовом рынке. Впоследствии эта тенденция может распространиться и на розничный сегмент, что приведет к изменению цен на автогаз на информационных табло автозаправочных станций.

В свою очередь, основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин считает, что цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр. Такой сценарий связывают с стремительным подорожанием топлива на оптовом рынке, а также с рисками для морских поставок, которые могут привести к дальнейшему росту цен на АЗС.

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