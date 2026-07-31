Покупать или арендовать квартиру: риелтор рассказал, какой самый выгодный вариант в Украине

Все зависит от финансовой стабильности и жизненных планов человека, считает риэлтор.

Покупать собственную квартиру или продолжать снимать – популярный вопрос для украинцев. В некоторых случаях выгоднее вкладываться в собственное жилье, но иногда аренда может быть более рациональным решением.

Риэлтор Александр Бойко в комментарии УНИАН сообщил, что все зависит от финансовой стабильности и жизненных планов человека.

"Если доход прогнозируем и есть хотя бы базовая финансовая подушка, покупка в кредит может быть логичным шагом, ведь человек постепенно формирует собственный актив, а не финансирует арендодателя", – сказал эксперт.

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В то же время аренда, по его словам, остается более гибким вариантом, особенно когда существуют риски смены работы, города проживания или общей неопределенности, которая сегодня все еще присутствует на рынке.

"Покупка квартиры в Украине оправдана с финансовой точки зрения прежде всего тогда, когда у человека есть стабильный доход, достаточный первоначальный взнос и он планирует проживать в выбранном объекте несколько лет без существенных изменений. Также важно, чтобы ежемесячная кредитная нагрузка не создавала критического давления на бюджет и оставался резерв на непредвиденные расходы", – отметил Бойко.

При этом он указал, что аренда выгоднее в ситуациях, когда человек находится на этапе накопления капитала, не определился с долгосрочным местом проживания или хочет сохранить максимальную мобильность без привязки к объекту.

Когда окупится жилье

Эксперт отметил, что в украинских реалиях это всегда долгосрочная история, и рассчитывать на быструю окупаемость вложенных средств не стоит. По его словам, на практике срок окупаемости зависит от соотношения стоимости квартиры к потенциальному доходу от аренды, а также от динамики цен на рынке.

"В большинстве случаев я ориентирую клиентов на многолетний горизонт, поскольку недвижимость в большей степени работает как инструмент сохранения капитала, чем как быстрая инвестиция с высокой доходностью", – сказал Бойко.

Стоит ли сейчас инвестировать в жилье

Эксперт отметил, что рынок в настоящее время находится в относительно сбалансированном состоянии без резких колебаний, и это создает условия для взвешенных решений. Он подчеркнул, что покупать имеет смысл тогда, когда есть четкое понимание цели – для собственного проживания или долгосрочной инвестиции, а также достаточный уровень финансовой готовности.

"Если же есть сомнения или нестабильность в доходах, более рационально остаться в аренде, сохранить ликвидность и вернуться к вопросу покупки в более прогнозируемый период", – добавил Бойко.

Покупка и аренда жилья – последние новости

По данным исследования "OLX Недвижимость", медианная стоимость квартир в Украине в долларах выросла на 3%. По состоянию на июнь она составляет 61 090 долларов. Наиболее заметный рост стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке тогда был зафиксирован в Виннице.

При этом стоимость аренды квартир в Украине за полгода выросла на 15%, а домов – на 29%. Наибольшее подорожание аренды было зафиксировано в Харькове (+40%) и Запорожье (+33%).

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