Зеленский просил Трампа договориться с Маском об одной услуге для Украины, - Atlantic

Президент Украины хочет получить разрешение на использование Starlink для уничтожения пусковых установок баллистических ракет на территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский просит у США разрешения на использование систем спутниковой связи Starlink для управления дронами с целью уничтожения пусковых установок баллистических ракет на территории России. С этой целью президент Украины обратился к президенту Дональду Трампу, чтобы получить согласие от Илона Маска. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники.

Во время переговоров за закрытыми дверями в Белом доме, которые состоялись во вторник, 28 июля, Зеленский рассказал о плане, который позволил бы Украине пережить ещё одну зиму в войне с Россией. Чтобы этот план сработал, Трампу пришлось бы обратиться за большой услугой к своему союзнику Илону Маску. Впрочем, как сообщили два осведомленных источника, Трамп не брал на себя обязательств по этому поводу, оставив будущее плана под вопросом.

Новое предложение, о котором ранее не сообщалось, предусматривает сдвиг акцентов для США, чтобы избежать отправки в Украину ракет-перехватчиков системы "Патриот", запасы которых существенно сократились в связи с войной в Иране. Вместо этого предлагается, чтобы Украина расширила применение другой американской технологии – сети спутниковой связи Starlink, которую контролирует Маск.

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В частности, по данным источников, Зеленский попросил Трампа получить разрешение от Маска на использование "Старлинка" с целью нанесения ударов дронами вглубь России.

На данный момент Маск разрешил украинцам использовать Starlink только на территории Украины, в том числе в Крыму и на других оккупированных Россией украинских территориях. В России же он ограничил их использование.

На встрече с Трампом Зеленский объяснил необходимость наносить удары по небольшим и мобильным целям, особенно по тем установкам, которые запускают баллистические ракеты по украинским городам.

Зеленский хотел встретиться с Маском

Отмечается, что в ходе визита в США Зеленский хотел встретиться с Маском, чтобы обсудить план ударов по российским пусковым установкам, но миллиардер отклонил соответствующую просьбу.

В свою очередь, Трамп сказал Зеленскому, что рассмотрит этот запрос, но не указал, будет ли он удовлетворен. Президент США сообщил Зеленскому, что поговорит с Маском по этому поводу.

Один из чиновников заявил, что окончательное решение Трампа по поводу предложения Зеленского, вероятно, в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли это ускорить окончание войны. Если президент США сочтёт, что использование Starlink позволит Украине заставить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров, тогда Трамп, возможно, поддержит эту идею. Однако если Трамп сочтёт, что это только обострит ситуацию, то, скорее всего, он её не поддержит.

Два осведомлённых источника добавили, что также Зеленский на встрече с Трампом подчеркивал, что Украина должна противостоять ракетной угрозе со стороны РФ до наступления зимы, поскольку Россия вновь может попытаться нанести ракетные удары, чтобы вывести из строя энергосистему и систему отопления в Украине.

Без возможности поражать пусковые установки на территории России "у нас нет четкого плана на эту зиму", сообщил один из чиновников.

Встреча Зеленского с Трампом

Как сообщал УНИАН, Зеленский во время встречи с Трампом попросил у него экстренный "зимний пакет" ракет-перехватчиков Patriot. В частности, Украина стремится получить 300 ракет-перехватчиков к следующей зиме.

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