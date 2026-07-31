Убийство врача во время прохождения ВЛК: суд поместил подозреваемого под стражу

Мужчина нанес женщине 17 ножевых ранений.

Подольский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для мужчины, подозреваемого в убийстве врача во время прохождения военно-врачебной комиссии (далее ВЛК - військово-лікарська комісія). Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала суда.

В ходе заседания мужчина признал свою вину в убийстве врача. При этом он объяснил свои действия тем, что погибшая его "оскорбляла и унижала". Версию о том, что мотивом для убийства стало решение ВЛК о его годности к службе, мужчина отверг.

Что этому предшествовало

Напомним, что 29 июля военнообязанный мужчина во время прохождения ВЛК в Киеве напал на врача-хирурга и нанес ей 17 ножевых ранений. В результате женщина погибла.

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Сообщалось, что во время осмотра мужчина просил осмотреть его тщательно и отпустить на несколько дней. Однако когда он понял, что его признают годным, он напал на врача. Нож мужчина имел при себе в сумке, отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что ГБР проводит обыски в более чем 100 зданиях ТЦК и СП. В службе отметили, что ключевыми вопросами в ходе проверки являются факты содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение полномочий сотрудниками ТЦК и СП.

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