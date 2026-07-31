Какие автомобили покупают жители самой богатой страны мира: названы самые популярные модели

По итогам первого полугодия 2026 года рейтинг самых продаваемых автомобилей в США возглавил Ford F-Series. Об этом сообщает портал Focus2Move.
Доля легендарного пикапа на рынке составила 4,6% (-13,3%). Второе место занял Chevrolet Silverado с долей 3,5% (-4,6%). Третье место занял компактный кроссовер Honda CR-V с долей 2,9% (+6,4%).
Серию полноразмерных пикапов Ford F-Series выпускают более 75 лет. За всё это время компания Ford Motor Company выпустила более 43 миллионов таких автомобилей.
Ford F-Series ценят за мощность, надежность в эксплуатации и современные технологии, которые добавляют комфорта. По мнению специалистов, такие пикапы идеально подходят для перевозки грузов и буксировки, что особенно важно для сельской местности.
Электромобиль Tesla Model Y оказался лишь на седьмом месте – продажи автомобиля выросли на 6,3%. Наибольшее падение среди лидеров продемонстрировал кроссовер Toyota RAV4 (-35,7%). Это связывают с временным дефицитом автомобилей, возникшим из-за внутренних процессов в японской компании.
ТОП-10 самых популярных моделей:
- Ford F-Series (-13,3%);
- Chevrolet Silverado (-4,6%);
- Honda CR-V (+6,4%);
- Ram Pick-up (+19,1%);
- Toyota Camry (+14,5%);
- GMC Sierra (-0,9%);
- Tesla Model Y (+6,3%);
- Toyota RAV4 (-35,7%);
- Toyota Tacoma (+9,9%);
- Chevrolet Equinox (-10,8%).
Мировой авторынок – другие новости
Ранее УНИАН сообщал, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года лидером европейского рынка новых автомобилей стал Renault Clio. Несмотря на падение продаж на 3,6%, автомобиль занял 1,8% рынка.
Второе место в рейтинге занял компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который зарекомендовал себя как практичный семейный автомобиль. Замкнула тройку лидеров Dacia Sandero.
Сообщалось также, что по итогам мая продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза выросли на 3,2% в годовом исчислении, достигнув 955 тысяч единиц. Наибольшую долю европейского авторынка по итогам месяца заняли гибридные автомобили.