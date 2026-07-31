Какие автомобили покупают жители самой богатой страны мира: названы самые популярные модели

Эту серию полноразмерных пикапов выпускают уже более 75 лет.

По итогам первого полугодия 2026 года рейтинг самых продаваемых автомобилей в США возглавил Ford F-Series. Об этом сообщает портал Focus2Move.

Доля легендарного пикапа на рынке составила 4,6% (-13,3%). Второе место занял Chevrolet Silverado с долей 3,5% (-4,6%). Третье место занял компактный кроссовер Honda CR-V с долей 2,9% (+6,4%).

Серию полноразмерных пикапов Ford F-Series выпускают более 75 лет. За всё это время компания Ford Motor Company выпустила более 43 миллионов таких автомобилей.

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Ford F-Series ценят за мощность, надежность в эксплуатации и современные технологии, которые добавляют комфорта. По мнению специалистов, такие пикапы идеально подходят для перевозки грузов и буксировки, что особенно важно для сельской местности.

Электромобиль Tesla Model Y оказался лишь на седьмом месте – продажи автомобиля выросли на 6,3%. Наибольшее падение среди лидеров продемонстрировал кроссовер Toyota RAV4 (-35,7%). Это связывают с временным дефицитом автомобилей, возникшим из-за внутренних процессов в японской компании.

ТОП-10 самых популярных моделей:

Ford F-Series (-13,3%); Chevrolet Silverado (-4,6%); Honda CR-V (+6,4%); Ram Pick-up (+19,1%); Toyota Camry (+14,5%); GMC Sierra (-0,9%); Tesla Model Y (+6,3%); Toyota RAV4 (-35,7%); Toyota Tacoma (+9,9%); Chevrolet Equinox (-10,8%).

Мировой авторынок – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года лидером европейского рынка новых автомобилей стал Renault Clio. Несмотря на падение продаж на 3,6%, автомобиль занял 1,8% рынка.

Второе место в рейтинге занял компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который зарекомендовал себя как практичный семейный автомобиль. Замкнула тройку лидеров Dacia Sandero.

Сообщалось также, что по итогам мая продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза выросли на 3,2% в годовом исчислении, достигнув 955 тысяч единиц. Наибольшую долю европейского авторынка по итогам месяца заняли гибридные автомобили.

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