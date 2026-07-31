Samsung предупредила, сколько еще продлится кризис на рынке памяти

Глобальный дефицит компьютерной памяти не только не закончится в ближайшее время, но и заметно усилится в 2027 году.

Samsung считает, что ситуация с кризисом оперативной памяти в ближайшие годы не улучшится. Исполнительный вице-президент компании Ким Джэджун заявил, что ограничения поставок DRAM станут еще более ощутимыми уже в 2027 году, а напряженная ситуация сохранится как минимум до конца 2028 года, пишет PC Mag.

Основным фактором дефицита остается бум искусственного интеллекта. Все больше производственных линий переориентируются на выпуск высокоскоростной памяти HBM, необходимой для ускорителей NVIDIA, AMD и других ИИ-систем. Из-за этого объемы выпуска обычной оперативной памяти для ПК, ноутбуков и смартфонов ограничены.

Чтобы гарантировать поставки своим крупнейшим клиентам, Samsung уже заключает долгосрочные многолетние контракты. По данным корпорации, около 60–70% будущих производственных мощностей памяти уже зарезервированы заранее.

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Несмотря на рекордные доходы, полученные благодаря продажам чипов памяти для ИИ-серверов, быстро нарастить производственные мощности невозможно. Возведение новых полупроводниковых фабрик и запуск линий памяти требует от 2 до 4 лет, поэтому в ближайшее время дефицит памяти продолжит усиливаться.

Прогноз Samsung совпадает с оценкой конкурентов из SK Hynix, где 2027 год уже назвали "худшим годом в истории отрасли с точки зрения поставок". Аналитики допускают, что проблемы с дефицитом и постоянный рост цен не ослабнет до конца десятилетия.

На фоне продолжающегося дефицита памяти NVIDIA снова повышает цены на свои видеокарты – это уже третье повышение цен с начала года. На этот раз стоимость графических ускорителей вырастет на 20–30%

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие бренды либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Так, некогда популярные произвожители ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

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