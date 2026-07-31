Что лучше экономит заряд смартфона: авиарежим или отключение интернета

Эксперты объяснили, какой режим действительно помогает аккумулятору работать дольше и какие еще настройки стоит включить.

Если аккумулятор смартфона разряжается слишком быстро, многие первым делом отключают мобильный интернет. Однако, как объясняют эксперты, для максимальной экономии энергии лучше воспользоваться авиарежимом – в большинстве ситуаций он оказывается эффективнее.

Как пишет BGR, оба режима действительно помогают снизить расход батареи, но работают они по-разному. При отключении интернета смартфон перестает передавать данные через сотовую сеть, но продолжает поддерживать связь с оператором, принимать звонки и SMS, а также регулярно искать ближайшие базовые станции. Все эти процессы продолжают расходовать заряд.

Авиарежим работает иначе. Он отключает все беспроводные модули устройства – сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth (при необходимости последние два модуля можно снова включить вручную, не отключая сам авиарежим). При этом устройство перестает обмениваться данными с мобильной сетью и искать вышки связи, благодаря чему нагрузка на аккумулятор становится заметно ниже.

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Особенно полезен данный режим в местах с нестабильным сигналом – например, в метро, поезде или за городом. В таких условиях телефон постоянно пытается подключиться к сети с наилучшим уровнем сигнала, что значительно ускоряет разряд батареи. Включение авиарежима полностью устраняет эту проблему.

При этом авиарежим не превращает телефон в "кирпич". Пользователь по-прежнему может пользоваться камерой, играть, смотреть фильмы и запускать любые приложения, которым не нужен интернет. Кроме того, будильник продолжит работать даже при включенном авиарежиме.

Как максимально сэкономить заряд смартфона

Если цель – сохранить заряд, но при этом не терять доступ к звонкам или Wi-Fi, можно воспользоваться другими встроенными инструментами. Практически все современные смартфоны предлагают режим энергосбережения, который автоматически снижает производительность процессора, уменьшает яркость экрана, ограничивает фоновую активность и отключает визуальные эффекты.

Кроме того, эксперты советуют не держать экран постоянно на максимальной яркости и сокращать время его автоматического отключения. Еще одна полезная опция – ограничение максимального уровня зарядки до 80–90%, доступное на многих Android-смартфонах и некоторых iPhone. Хоть она не увеличивает время работы от одного заряда, но помогает замедлить износ аккумулятора в долгосрочной перспективе.

Если же смартфон не понадобится в течение длительного времени, самым эффективным способом сохранить заряд остается его полное выключение. В этом случае устройство перестает расходовать энергию вовсе, тогда как даже в авиарежиме система продолжает работать и понемногу потребляет заряд.

Ранее энтузиаст решил проверить, можно ли отсрочить замену батареи, если заряжать ее максимум до 80%. Мужчина целый год пользовался своим Android-девайсом с включенным лимитом зарядки.

Двухлетний эксперимент раскрыл, действительно ли быстрая зарядка убивает батарею. Авторы пришли к выводу, что лучший способ заряжать телефон – это "как вам нравится".

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