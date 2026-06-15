Трамп заявил о подписании соглашения с Ираном и пообещал сосредоточиться на Украине

Президент США отметил, что текст соглашения с Ираном будет обнародован 19 июня или чуть позже.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном уже достигнуто. По его словам, Тегеран обязался отказаться, в частности, от создания ядерного оружия, пишет Reuters.

Во время выступления перед журналистами в преддверии саммита G7 во Франции Трамп допустил, что он может принять участие в официальной церемонии подписания соглашения между США и Ираном, которая состоится в пятницу, 19 июня.

Президент США добавил, что текст соглашения с Ираном будет обнародован 19 июня или чуть позже. Также он подчеркнул, что санкции не будут сняты с Ирана, пока страна не выполнит свои обязательства.

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"Если они будут делать то, что должны делать, тогда это начнёт вступать в силу", - сказал Трамп.

Кроме того, он заверил, что Ормузский пролив будет полностью открыт к 19 июня.

Разговор с Зеленским и Путиным

Также Трамп отдельно рассказал о своих разговорах с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 14 июня. По его словам, они открыты к поиску мирного урегулирования войны.

"Вчера у меня состоялись очень хорошие разговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Действительно я так считаю. Я думаю, что они оба открыты для этого. Поэтому теперь, когда этот вопрос завершён, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца", - сказал президент США.

Танкеры с нефтью начали выходить из Ормузского пролива

Напомним, что сегодня, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что суда с нефтью начинают выходить из Ормузского пролива. Он заявил, что танкеры движутся по южному морскому пути, который является полностью безопасным.

Ранее Трамп заявил о заключении соглашения между США и Ираном об открытии Ормузского пролива. По его словам, соглашение также сделает невозможным получение Тегераном ядерного оружия.

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