В народе праздник называют также Маковей и Мокрый Спас.

1 августа православные по новому церковному календарю празднуют Медовый Спас - Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня.

Также сегодня начинается Успенский пост.

Какие традиции и запреты связаны с этим днем, что можно и нельзя делать, а также какой церковный праздник отмечают 1 августа по старому стилю - рассказываем в материале.

Видео дня

Церковный праздник сегодня в новом календаре

1 августа (по старому стилю праздник отмечают 14 августа) в Украине у православных - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня.

Праздник появился еще в VIII-IX веках в Византии.

В те времена в Константинополе (нынешнем Стамбуле) вспыхнула тяжелая эпидемия. Чтобы остановить болезнь, священники вынесли частицу Креста, на котором был распят Иисус Христос, обошли с ней город и освятили источники и водоемы. По преданию, после этого многие больные стали выздоравливать. В память об этом событии и возникла традиция торжественно выносить Крест для поклонения.

Сначала ее соблюдали только в Константинополе, а затем праздник распространился по всему православному миру.

В народе этот день больше известен как Медовый Спас. Такое название связано с тем, что к этому времени созревает первый мед, а слово "Спас" происходит от слова "Спаситель". Праздник также называют Спасом на воде и Маковеем, поскольку 1 августа церковь чтит память святых мучеников Маккавеев.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому церковному календарю в этот день вспоминают преподобную Макрину Каппадокийскую. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю, которого Православная церковь Украины придерживалась до 2023 года.

Народный календарь - что можно и нельзя делать на Медовый Спас

В Медовый Спас верующие идут в храм, где освящают мед, воду, мак, лекарственные травы и первые плоды нового урожая. Также в этот день совершают малое освящение воды, поэтому праздник называют Спасом на воде или Мокрым Спасом.

Медовый Спас открывает череду трех августовских Спасов, поэтому его также называют Первым. Затем отмечают Яблочный Спас (6/19 августа), а после него - Ореховый Спас (16/29 августа).

Поскольку праздник совпадает с началом Успенского поста, на стол подают только постные блюда. Перед трапезой принято благодарить Бога за дары и съедать ложку освященного меда.

Одна из главных традиций дня - освящение "маковейчика". Это букет из коробочек мака и полевых трав, который после службы приносят домой и хранят возле икон или у входа как символ Божьей защиты и семейного благополучия.

Также на Медовый Спас хозяйки готовят постную выпечку с медом и маком - пряники, пироги, булочки и другие угощения. По традиции ими делятся с родственниками, соседями и нуждающимися. Издавна считается, что добро, сделанное в этот день, возвращается в дом достатком и благополучием.

В Медовый Спас Церковь призывает отказаться от злобы, зависти, ссор, обид, сквернословия и желания мстить. Этот день лучше провести спокойно, с молитвой и добрыми делами. Поскольку с 1 августа начинается Успенский пост, верующие не едят мясо, молочные продукты, яйца и не употребляют алкоголь

По народным традициям в праздник не устраивают шумных застолий и развлечений, не занимаются тяжелой физической работой, уборкой и другими домашними хлопотами. Исключение делают только для пасечников, которые в это время собирают первый мед.

Также считается плохой приметой отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Напротив, в этот день стараются проявлять милосердие, делиться медом, подавать милостыню и делать добрые дела.

По народным поверьям, на Медовый Спас также не рекомендуют купаться в открытых водоемах, так как считается, что вода после праздника становится холоднее и небезопаснее.

Приметы погоды 1 августа

По приметам этого дня можно судить, какими будут осень и зима:

дождь 1 августа - к холодной осени, а также считается, что в следующем году не будет лесных пожаров;

жаркий и солнечный день - к теплой осени и мягкой зиме;

сильный ветер - к снежной и морозной зиме;

тихая и ясная погода - к сухой и затяжной осени;

пасмурный день - к долгой и суровой зиме;

ласточки уже улетели - осень наступит рано;

съесть в этот день ложку освященного меда - к благополучию, достатку и удаче.

Сны в ночь на Медовый Спас считаются вещими.

У кого именины сегодня

Именины 1 августа отмечает Александр.

Считается, что люди, рожденные в это время, отличаются трудолюбием, честностью и неприхотливостью. Они спокойно справляются с трудностями, умеют находить выход из сложных ситуаций, легко ладят с окружающими, но не любят подчиняться чужой воле. Часто такие люди обладают лидерскими качествами и умеют брать ответственность на себя.

Вас также могут заинтересовать новости: