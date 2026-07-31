В России задержали 'масляного' миллиардера по делу о мошенничестве с дронами, – СМИ

Вместе с бизнесменом следователи задержали нескольких руководителей его компании и чиновницу профильного ведомства.

В России задержали миллиардера Валерия Кустова, владеющего бизнесом в сфере производства масла и жиров и с недавнего времени занимающегося дронами, по делу о мошенничестве с БПЛА. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что вместе с бизнесменом под стражу попали еще трое топ-менеджеров его компании "Эфко" – крупнейшего в стране производителя подсолнечного масла. Кроме того, следователи задержали и чиновницу профильного ведомства. Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило, что речь идет о заместителе руководителя департамента беспилотных систем и робототехники Алле Половченко.

По данным издания Mash, имеющего источники в российских правоохранительных органах, руководство "Эфко" подозревают в том, что оно тайно закупало готовые аппараты за рубежом, а затем выдавало их за собственную разработку компании.

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В самой "Эфко" тем временем выступили в поддержку задержанных коллег и призвали не делать поспешных выводов.

Компания начала развивать направление беспилотных технологий еще в 2021 году через подразделение "Транспорт будущего", которое на своем сайте позиционирует себя как лидера по разработке и выпуску летательных аппаратов в стране.

Как сообщает The Moscow Times, компания "Транспорт будущего" позже стала независимой и в 2023 году открыла первую линию по сборке беспилотников в Тольятти (ОЭЗ). Впрочем, российские источники утверждали, что под видом "отечественной продукции" на заводе просто выдавали китайские дроны за собственные.

Китайские детали в дронах

Ранее УНИАН писал, что Китай фактически является главным поставщиком компонентов для российских дронов "Шахед" – в частности, микрочипов, отвечающих за полет и наведение на цель. По данным издания The Telegraph, на заводе "Алабуга" в Татарстане ежемесячно производят более 5 000 таких беспилотников, а доля китайских деталей в них достигает 65%. Аналитики отмечали, что Пекин предоставил России возможности и средства для производства оружия, фактически став участником войны, хотя сам активно скрывает следы своего участия.

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