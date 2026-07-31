На военном полигоне возле Хмельницкого произошел взрыв с последующей детонацией

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Сегодня на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошел взрыв с последующей детонацией. Об этом сообщают Силы специальных операций.

"31 июля на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.

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Также продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

В ведомстве добавили, что дополнительная информация будет сообщена после завершения проведения первоочередных мероприятий.

Ранее, около 12:20, о серии взрывов в Хмельницком сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"В областном центре прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет", – отметил он.

Позже чиновник заявил, что чрезвычайное происшествие произошло на территории полигона одной из воинских частей Сил специальных операций ВСУ.

По его данным, на месте происшествия был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

"Силами патрульной полиции жители прилегающих жилых домов были оповещены о необходимости находиться в укрытиях. На данный момент есть информация о повреждении жилых домов", – добавил Тюрин.

В соцсетях появились видео, на которых жители Хмельницкого запечатлели последствия взрывов. В частности, в домах людей взрывная волна выбила окна и изрезала стены осколками.

Взрывы на складах боеприпасов в Вишневом

6 июля в результате российской атаки на одном из объектов в Вишневской общине Бучанского района Киевской области произошла детонация взрывоопасных предметов. Из города Вишневое и соседнего села Крюковщина эвакуировали более 600 человек из-за угрозы повторной детонации. Разрушено много жилых домов.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что объект, на котором произошли взрывы, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины. Впоследствии стало известно, что склад в Вишневом принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома".

Правоохранители установили, что складские помещения не были предназначены для хранения боеприпасов и использовались без соответствующих разрешительных документов.

Руководителей оборонного предприятия задержали. Их подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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