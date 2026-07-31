Украинка с огромнейшими скулами за три месяца так и не смогла от них избавиться

Блогер появилась на шоу и объяснила причину своего решения растворить филлеры в лице.

Известная украинская блогерша Анастасия Покрещук, обладательница самых больших скул, которая уже три месяца пытается от них избавиться, растворяя филлеры в лице, подробно рассказала, почему решилась на такой шаг.

"Я уже хочу делать подтяжки. Скулы у меня простояли столько лет, они и сейчас мне так нравятся, очень крутые, для меня так вообще. Но я хотела более четкий профиль, и он никак не получается с этими филлерами. И как-то думаю: ну, растворю все", - заявила она на шоу "Що ДаLee?".

После растворения филлеров Покрещук планирует новые кардинальные изменения внешности.

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"Я точно знаю, что я хочу, но я пока об этом не говорю. Но будет подтяжка… будет совсем другой вид… Совсем натуральный вид мне не нравится. Это не надо делать пластику, ходить так… это естественное старение. Если кому-то так нравится - это супер, это нормально, но это не для меня", - объяснила блогер.

Примечательно, что процесс избавления от филлеров в лице Покрещук показывает в своем Instagram. При этом многие ее подписчики в комментариях отмечают, что пока не видят заметного результата.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Анастасия Покрещук объявила, что намерена избавиться от огромных скул в начале мая текущего года. Позже она заявила, что только растворение филлеров займет 1,5-2 месяца, но прошло уже почти три.

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