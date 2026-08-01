РФ посреди ночи массированно ударила по Киеву и области баллистикой: есть погибшие и раненые

В результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании.

В ночь на 1 августа в столице Украины и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских баллистических ракет, в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено 03:04. Число пострадавших из-за атаки РФ по Киеву возросло до десяти человек, сообщил Кличко.

Обновлено 02:48. Мэр Кличко сообщил, что три человека в Киеве погибли, еще пятеро ранены.

Видео дня

Обновлено 02:31. По словам Кличко, известно об одном погибшем в столице. Четверо людей пострадали, среди них 17-летний парень.

В Шевченковском районе, в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.

Обновлено 02:24. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе возник пожар складских помещений и жилой застройки.

КГВА проинформировала, что известно о по меньшей мере двух человек, получивших ранения в Киеве. Кроме того, в Дарницком районе горят складские постройки.

Обновлено 02:15. В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме заблокированы люди, сообщил городской глава Кличко.

В КГВА сообщили, что в результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании. Всего на данный момент последствия обстрела фиксируются в трех районах города.

В Соломенском районе горят автомобили на парковке, в Дарницком - попадание на территорию нежилой застройки. В Шевченковском районе пожар на автомойке.

В Голосеевском и Дарницком районах зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Воздушные силы информировали об угрозе применения баллистического оружия из Курска. Также они неоднократно сообщали о "баллистических ракетах, летящих на Киев с севера". Мониторы сообщали о пусках ракет "Циркон" из Курской области.

В столице прогремело несколько десятков сильных взрывов.

"Взрывы в городе. Киев подвергается баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.

Удары РФ по Украине

В ночь на 30 июля РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Ночная российская атака унесла жизни 8 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: