Что выгоднее - авто с ГБО или электромобиль: эксперт привел неочевидные расчеты

Обслуживание бензинового автомобиля на сегодняшний день обходится вдвое дороже, чем электромобиля.

Из-за кризиса на Ближнем Востоке и атак россиян на АЗС, электроподстанции и газопроводы актуальным становится вопрос, на чем же сейчас выгоднее ездить – на автомобилях с газобаллонным оборудованием (ГБО) или электромобилях. Ведь бензин, из-за роста его стоимости, стоит уже продавать не литрами, а "чекушками" – как ту водку.

Всю "математику" этого вопроса разъяснил для УНИАН Вадим Игнатов, генеральный директор компании Luaz Motors и специалист по электромобильности. Он объяснил, как формируется цена сейчас и чего ожидать зимой.

Что выгоднее – ГБО или электромобиль?

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Средний расход электромобиля в Украине составляет 17 кВт·ч на 100 км пробега. Да, есть электромобили малого класса с расходом 10–12 кВт, а есть и более крупных моделей с расходом около 20 кВт. Но средний показатель – именно 17 кВт·ч.

Сейчас максимальная цена составляет 25 гривен за киловатт-час на быстрых зарядных станциях мощностью от 120 до 300 киловатт. Средняя цена здесь будет 22 грн за киловатт-час. Если заряжаться на станциях медленной зарядки, то цена составит 16–18 гривен за киловатт. Если же заряжаться дома ночью (при наличии двухфазного счетчика) – 2,16 грн/кВт·ч. Или по обычному тарифу – 4,32 грн за 1 кВт·ч.

В любом случае просто "подставляем" эти тарифы в калькулятор из расчёта 17 кВт·ч на 100 км пробега. То есть дешевле всего дома – до 74 гривен за 100 километров, или около 425 гривен на быстрой общественной зарядке. Заряжаться дома выгоднее, так как цена для бытовых потребителей искусственно поддерживается ниже коммерческого уровня. В среднем расходы на 100 км на общественных станциях составят 374 грн при текущих тарифах.

Добавлю, что "благодаря усилиям" наших специалистов по ВИЭ (ВИЭ – возобновляемые источники энергии, – УНИАН), которые пролоббировали повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, он повысится с 1 августа и добавит ещё 1,5–2 гривны к стоимости электроэнергии на киловатт зарядки. Его повысили, чтобы увеличить выплаты по "зелёному тарифу". Это отдельная история, но на стоимость зарядки электромобилей она повлияет.

А как насчёт газа?

Автомобильный газ обычно стоит вдвое дешевле бензина. Сейчас 95-й бензин – в среднем 80–85 гривен за литр, а значит, газ будет стоить около 40 гривен. В среднем современный бензиновый двигатель расходует 8–9 литров на 100 км. Это более 700 гривен по текущим ценам.

Что касается газа – он стоит дешевле, но его расход на километр на 15–20 % выше. То есть до 12–13 литров. 12 литров на 100 км обойдутся в 480 грн. Сейчас газ ещё держится, в отличие от бензина, но понемногу всё равно растёт в цене. То есть цена на газ и на электроэнергию в августе будет расти, но сохраняя примерно текущий коэффициент.

Чтобы было нагляднее – если принять за 100% расходы на 100 км с бензиновым ДВС, то какова будет экономия при использовании газа и электромобиля?

По грубым подсчётам, поездка на 100 км на автомобиле с бензиновым двигателем обойдётся вдвое дороже, чем на электромобиле, и на 15–20 % дороже, чем на автомобиле с ГБО. Такова математика. Если зимой ничего не изменится.

А что изменится зимой?

В прошлом году на быстрых зарядных станциях тариф взлетел до 30 кВт·ч, а газ тогда стоил дешевле, чем сейчас. Зимой некоторое время выгоднее было ездить на газе, но сейчас и почти всегда – электромобиль выгоднее и по сравнению с ГБО, и по сравнению с ДВС на бензине или дизеле.

То есть однозначного ответа, что выгоднее, нет, потому что рынок зависит от колебаний и изменения условий не только внутренних, но и мировых. Например, от той же ситуации в Персидском заливе. Тем не менее, пока нет признаков того, что расходы на электромобиль когда-либо станут дороже, чем у конкурентов, при стабильных условиях.

Особенно если использовать солнечные панели. Ведь себестоимость такой энергии составит в среднем около 1,5 кВт·ч. Лучше всего заряжать свой электромобиль от собственной солнечной панели. Свой НПЗ или газовую вышку во дворе вы не построите, но солнечную электростанцию – вполне.

Давайте сравним стоимость переоборудования автомобиля на ГБО и стоимость установки солнечной панели…

Существуют разные варианты ГБО, но в целом это обычно до 2–2,5 тысяч долларов. Солнечные батареи, конечно, дороже. Если говорить очень приблизительно, то солнечные панели стоят около 1 тысячи долларов за киловатт – уже с установкой, инвертором и т. д.

Обычно сейчас устанавливают панели на 5 кВт, если, конечно, место позволяет. Часто устанавливают на крышу гаража или на крышу частного дома. На дом можно установить панель и на 20 киловатт, ведь энергия нужна не только для электромобиля, но и в быту. Это, соответственно, будет стоить 5 и 20 тысяч долларов.

Вообще, окупаемость бытовой солнечной станции мощностью 5 кВт составляет примерно 7 лет при действующем тарифе для бытовых потребителей. Но это без учета зарядки электромобиля, ведь в этом случае окупаемость значительно ускоряется – до 2–3 лет, хотя это только при условии, что вы много ездите.

Таким образом, если покупать электромобиль вместе с солнечной батареей, то, фактически, потом будешь ездить бесплатно?

Ну, примерно так и получается, но зарядка там медленная.

Нужно ещё учитывать фактор амортизации. У солнечных панелей расчётный срок эксплуатации составляет 25–30 лет.

Зато ГБО постоянно требует технического обслуживания и ремонта. Особенно это проблема для переоборудованных двигателей, так как двигатель не адаптирован под газ. Если обычный бензиновый ДВС может проехать 200–300 тыс. км без капитального ремонта, то автомобиль с ГБО выходит из строя значительно быстрее. При постоянном использовании такой переоборудованный автомобиль прослужит без ремонта около 5 лет.

Кстати, насколько сейчас медленная зарядка у электромобилей? Ведь длительная зарядка – один из их ключевых недостатков…

Полная зарядка батареи на быстрых станциях занимает час или меньше. На 100 км, конечно, потребуется ещё меньше – минут 30. Но современные электромобили отличаются очень большой вариативностью зарядки. Это может быть и обычная бытовая сеть на 16 ампер – это где-то 3,6 кВт. Делим потребление в 17 кВт·ч на 3,6 и получаем время зарядки дома для 100 км пробега – до 5 часов.

Это и солнечные батареи, которые могут быть самой разной мощности. Обычно для дома, как я уже говорил, устанавливают несколько блоков по 1 кВт совокупной мощностью до 5 кВт. 17 делим на 5 и получается около 3,5 часов. То есть это режим медленной зарядки, почти как от обычной розетки.

Точное время зависит от мощности, выдаваемой станцией, и мощности, потребляемой автомобилем. Кроме того, у батарей разная "химия" – у Tesla, например, их вообще нельзя заряжать до 100% – максимум 80%. А литий-железо-фосфатные батареи, такие как у BYD, можно и заряжать, и разряжать до нуля.

Что касается солнечной батареи, мы также понимаем, что напрямую от неё можно заряжаться только при наличии солнца. Чтобы заряжаться ночью, нужны аккумуляторные батареи. Но и здесь электромобиль будет полезен, ведь он, собственно, сам может выполнять роль накопителя энергии для солнечных панелей. А затем отдавать энергию в квартиру.

Я, например, устроил себе такую систему – протянул проводку от машины на парковке до моей квартиры на 15-м этаже, и прошлой зимой обеспечил электричеством всю квартиру во время отключений. Это, конечно, отдельный случай, но на собственном опыте убедился, что это работает.

Учитывая все преимущества электромобилей, растёт ли спрос на них? Растёт ли спрос на автомобили с ГБО?

Недавно смотрел статистику по ГБО за предыдущие месяцы, и спрос на них постоянно падает. Сейчас в продажах это менее одного процента. Почему так происходит – не понимаю. Общался с поставщиками автомобильного газа – они тоже удивляются, что спрос на газ падает. Предполагаю, что экономия там не такая уж и ощутимая из-за постоянных ремонтов переоборудованных автомобилей и более сложного обслуживания.

Спрос на электромобили также упал, что связано с ростом налогов на их импорт, ростом цен на электроэнергию и отключениями электричества.

У нас растут продажи дизельных и бензиновых автомобилей. А электромобилей – совсем немного: продажи новых электромобилей обвалились вдвое, а подержанных – в четыре раза.

справка Вадим Игнатов Украинский предприниматель и эксперт рынка электромобилей Занимался бизнесом с 1990 года, с 1998 года - работал в сфере внешнеэкономической деятельности (импорт товаров из КНР), а с 2012 года вошёл в отрасль электромобильности с сервисом доставки грузов на электроскутерах и электрогрузовиках. Основал проект EcoDrive. С 2022 года развивает производство электромобилей Luaz Motors в качестве генерального директора и возглавляет профильную ассоциацию.

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