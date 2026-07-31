Автора вирусного трека-мема с 'тяу-тяу-тяу' МС Зипулю мобилизовали в ВСУ

В сети заявили о нарушениях.

Известного украинского видеоблогера и рэп-исполнителя МС Зипулю (настоящее имя - Андрей Посысаев), который прославился благодаря ставшему мемом короткому треку стал "Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу", мобилизовали в ВСУ. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

В сообщении отмечается, что мобилизовали Посысаева незаконно:

"Прошел" ВВК за пять минут – годен. Он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. К сожалению, оформить инвалидность или диагноз он не смог. Сейчас уже не в Киеве".

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Стоит отметить, что до мемной славы МС Зипуля уже занимался музыкой и выпускал собственные треки, однако именно "Ну ничего страшного" принесло ему массовое внимание. Позже артист продолжил развивать музыкальный проект и выпускать новые работы, оставаясь заметным представителем интернет-рэп-сцены.

Феномен Зипули заключается не только в самой песне, но и в созданном им образе. Его творчество оказалось на границе между рэпом, юмором и интернет-культурой, а фраза "тяу-тяу-тяу" стала самостоятельным мемным выражением, которое узнают даже люди, которые о его авторе даже не слышали.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Коля Серга рассказал, как попал в ВСУ.

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